Мэрия Кургана извинилась за последствия транспортной реформы

Курганцам рассказали, куда звонить, если долго нет автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Кургана принесли извинения в ответ на претензию горожанки к интервалам движения автобусов и объяснили, как избежать длительного ожидания на остановках. Данная информация появилась на сайте курганского сервиса обращений.

Женщина пожаловалась на почти часовое отсутствие автобуса нового маршрута №64 в дневное время. «Во избежание длительного ожидания [нужно] уточнить информацию о количестве транспортных средств на маршрутах, времени отправления, местонахождении автобусов. Для этого надо обратиться в центральную диспетчерскую службу МКУ <…> В связи с большим количеством поступающих звонков имеет место долгое время ожидание ответа диспетчера. Приносим свои извинения», — ответили представители мэрии на обращение.

По данным администрации, работа перевозчиков построена так, что максимальное количество автобусов выходит на маршрут в часы пик. Днем у водителей есть обеденное время, но расписание должно соблюдаться.

Транспортное управление фиксирует все срывы графиков движения автобусов. Перевозчик может получить за них штраф, а по итогам квартала контракт могут расторгнуть.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане опровергли слухи, что у мэрии есть тайная договоренность с местным перевозчиком. По мнению противников транспортной реформы, ее запустили ради выгоды владельца нескольких новых маршрутов.