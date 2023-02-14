14 февраля 2023
13 февраля 2023

Житель ЯНАО во время пьянки задавил младенца родственницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Девочка скончалась от причиненных ей травм и механической асфиксии Фото:

Житель села Самбург Пуровского района ЯНАО, находясь в алкогольном опьянении, прилег рядом с младенцем и задавил его. Как рассказали в окружном управлении СКР, ребенку было всего два месяца.

«По данным следствия и суда, 17 августа 2022 года в селе Самбург Пуровского района мужчина, находясь в гостях у родственницы, распивал вместе с ней спиртные напитки. В квартире находилась 2-х месячная девочка, которую мать уложила на диван в этой же комнате. Гость, употребивший большое количество алкоголя, прилег отдохнуть, не заметив, что при этом он повалился на ребенка. Потерпевшая скончалась от причиненных ей травм и механической асфиксии», — говорится в сообщении.

Ямалец понесет наказание по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил ему год исправительных работ. Также с него удержат 15% зарплаты в доход государства.

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Житель села Самбург Пуровского района ЯНАО, находясь в алкогольном опьянении, прилег рядом с младенцем и задавил его. Как рассказали в окружном управлении СКР, ребенку было всего два месяца. «По данным следствия и суда, 17 августа 2022 года в селе Самбург Пуровского района мужчина, находясь в гостях у родственницы, распивал вместе с ней спиртные напитки. В квартире находилась 2-х месячная девочка, которую мать уложила на диван в этой же комнате. Гость, употребивший большое количество алкоголя, прилег отдохнуть, не заметив, что при этом он повалился на ребенка. Потерпевшая скончалась от причиненных ей травм и механической асфиксии», — говорится в сообщении. Ямалец понесет наказание по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил ему год исправительных работ. Также с него удержат 15% зарплаты в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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