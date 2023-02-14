Житель ЯНАО во время пьянки задавил младенца родственницы

Житель села Самбург Пуровского района ЯНАО, находясь в алкогольном опьянении, прилег рядом с младенцем и задавил его. Как рассказали в окружном управлении СКР, ребенку было всего два месяца.
«По данным следствия и суда, 17 августа 2022 года в селе Самбург Пуровского района мужчина, находясь в гостях у родственницы, распивал вместе с ней спиртные напитки. В квартире находилась 2-х месячная девочка, которую мать уложила на диван в этой же комнате. Гость, употребивший большое количество алкоголя, прилег отдохнуть, не заметив, что при этом он повалился на ребенка. Потерпевшая скончалась от причиненных ей травм и механической асфиксии», — говорится в сообщении.
Ямалец понесет наказание по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил ему год исправительных работ. Также с него удержат 15% зарплаты в доход государства.
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