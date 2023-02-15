В России произошло третье землетрясение за день

На Камчатке третье произошло землетрясение за сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Землетрясения на Камчатке продолжились. Третье за сутки произошло около восточного побережья полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального филиала Геофизической службы РАН.

«Толчок был зафиксирован в 20:06 по местному времени (11:06 мск). Его очаг зафиксирован на расстоянии около 202 километров от Усть-Камчатска. Глубина: 30,3. Магнитуда: 4,7», — поясняется в официальном сообщении геофизической службы региона.



Первые подземные толчки начались 15 февраля в 11:34 (02:34 мск), с магнитудой 4,8. Вторые, с магнитудой 5,2 начались в 15:09 (06:09 мск), их ощущали на нижних этажах зданий. Эпицентр зафиксирован геофизиками в 35 километрах от Усть-Камчатска.



Ранее сообщалось, что 15 февраля мощное землетрясение магнитудой шесть баллов потрясло северную часть Новой Зеландии. В начале месяца в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете. Группа российских спасателей, отправлявшаяся на помощь турецким коллегам в ликвидации последствий происшествия, успешно вернулась в Москву.