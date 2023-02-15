Артюхов обсудил с властями РФ механизмы для развития отечественной промышленности

16 февраля 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов принял участие в выездном совещании по вопросам национальной безопасности в регионах УрФо Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с представителями правительства РФ и обсудил инфраструктуру для исследований, которая позволит развивать отечественную промышленность. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Отдельное внимание уделено необходимости развития опережающими темпами инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких технологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов. Даны рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе», — говорится в сообщении. Также представители власти рассмотрели варианты снижения угроз, которые могут возникнуть из-за ухода западных компаний. Обсуждались и проекты, которые направлены на импортозамещение в промышленности. Удалось выработать предложения, которые обеспечат сферу экономики необходимыми специалистами.



Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с представителями правительства РФ и обсудил инфраструктуру для исследований, которая позволит развивать отечественную промышленность. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Отдельное внимание уделено необходимости развития опережающими темпами инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких технологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов. Даны рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе», — говорится в сообщении. Также представители власти рассмотрели варианты снижения угроз, которые могут возникнуть из-за ухода западных компаний. Обсуждались и проекты, которые направлены на импортозамещение в промышленности. Удалось выработать предложения, которые обеспечат сферу экономики необходимыми специалистами.