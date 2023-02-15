15 февраля 2023

Артюхов обсудил с властями РФ механизмы для развития отечественной промышленности

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов принял участие в выездном совещании по вопросам национальной безопасности в регионах УрФо Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с представителями правительства РФ и обсудил инфраструктуру для исследований, которая позволит развивать отечественную промышленность. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Отдельное внимание уделено необходимости развития опережающими темпами инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких технологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов. Даны рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе», — говорится в сообщении.

Также представители власти рассмотрели варианты снижения угроз, которые могут возникнуть из-за ухода западных компаний. Обсуждались и проекты, которые направлены на импортозамещение в промышленности. Удалось выработать предложения, которые обеспечат сферу экономики необходимыми специалистами.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с представителями правительства РФ и обсудил инфраструктуру для исследований, которая позволит развивать отечественную промышленность. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Отдельное внимание уделено необходимости развития опережающими темпами инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких технологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов. Даны рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе», — говорится в сообщении. Также представители власти рассмотрели варианты снижения угроз, которые могут возникнуть из-за ухода западных компаний. Обсуждались и проекты, которые направлены на импортозамещение в промышленности. Удалось выработать предложения, которые обеспечат сферу экономики необходимыми специалистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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