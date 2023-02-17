В ЦБ раскрыли дату введения цифрового рубля

С 1 апреля в 13 банках России ЦБ РФ запустит пилот по реальным операциям физлиц с цифровым рублем — переводам и оплате товаров и услуг. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Проект цифровой рубль мы планируем запустить в пилотную стадию с 1 апреля в начале с операциями — переводы между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях и реальных клиентах», — сообщила Ольга Скоробогатова во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах». Она также отметила, что 13 банков уже потвердели свою готовность принять участие в проекте. Ее слова приводит РИА Новости.
В июне Центральный банк ускорил разработку цифрового рубля. После его запуска он станет третей формой национальной валюты. Отмечается, что данная форма нацвалюты позволит обходить ограничений, наложенные на российские транзакции.
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