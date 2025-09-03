Си Цзиньпин поблагодарил ветеранов Второй мировой войны на параде в Пекине

В ходе своей речи на открытии парада в Пекине, посвященного 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии, председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал иностранных гостей и выразил признательность ветеранам конфликта. Он также подчеркнул, что исторический опыт свидетельствует о тесной взаимосвязи интересов и судеб всех народов мира.
«Выражаю глубочайшее уважение ветеранам, боевым товарищам, патриотам и генералам, которые участвовали в Войне сопротивления японским захватчикам. <...> Китайский народ внес огромный вклад в поддержание мира во всем мире», — заявил Си Цзиньпин. Его слова приводит Ruptly в прямой трансляции.
За ходом парада будут наблюдать 26 лидеров иностранных государств. Среди них лидеры России и КНДР — Владимир Путин и Ким Чен Ын. Последние новости с парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.