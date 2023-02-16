16 февраля 2023

Житель ЯНАО промахнулся и вместо оленя застрелил человека

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
39-летний сотрудник агрофирмы отстреливал ослабевших домашних оленей Фото:

Житель Красноселькупского района ЯНАО по неосторожности убил человека. По информации окружного управления СКР, подозреваемый хотел выстрелить в оленя, но промахнулся.

«По данным следствия, 16 февраля 2023 года около 11 часов на участке местности, находящемся в 80 км от села Толька Красноселькупского района, 39-летний сотрудник агрофирмы производил отстрел ослабевших домашних оленей. Проявив преступную небрежность подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель», — говорится в сообщении.

Ямалец 1992 года рождения скончался на месте от ранения в грудную клетку. Следователи выясняют все моменты происшествия. Обвиняемый подозревается в преступлении по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности.)

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Житель Красноселькупского района ЯНАО по неосторожности убил человека. По информации окружного управления СКР, подозреваемый хотел выстрелить в оленя, но промахнулся. «По данным следствия, 16 февраля 2023 года около 11 часов на участке местности, находящемся в 80 км от села Толька Красноселькупского района, 39-летний сотрудник агрофирмы производил отстрел ослабевших домашних оленей. Проявив преступную небрежность подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель», — говорится в сообщении. Ямалец 1992 года рождения скончался на месте от ранения в грудную клетку. Следователи выясняют все моменты происшествия. Обвиняемый подозревается в преступлении по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности.)
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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