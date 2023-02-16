Житель ЯНАО промахнулся и вместо оленя застрелил человека

39-летний сотрудник агрофирмы отстреливал ослабевших домашних оленей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Красноселькупского района ЯНАО по неосторожности убил человека. По информации окружного управления СКР, подозреваемый хотел выстрелить в оленя, но промахнулся.

«По данным следствия, 16 февраля 2023 года около 11 часов на участке местности, находящемся в 80 км от села Толька Красноселькупского района, 39-летний сотрудник агрофирмы производил отстрел ослабевших домашних оленей. Проявив преступную небрежность подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель», — говорится в сообщении.

Ямалец 1992 года рождения скончался на месте от ранения в грудную клетку. Следователи выясняют все моменты происшествия. Обвиняемый подозревается в преступлении по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности.)