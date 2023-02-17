Власти ХМАО ищут подрядчика для капремонта станции скорой помощи

18 февраля 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Начальная цена контракта — 69 млн рублей (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт станции скорой помощи в Нижневартовске. Информация опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: „Главный корпус“ (Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи), расположенного по адресу: ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 6. Начальная цена — 69 637 496 рублей», — сообщается на портале. Подрядчик должен выполнить работы в течение 335 дней после со дня передачи объекта заказчиком — дирекцией по эксплуатации служебных зданий. Заявки от желающих принимаются до 6 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.

Департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт станции скорой помощи в Нижневартовске. Информация опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: „Главный корпус“ (Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи), расположенного по адресу: ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 6. Начальная цена — 69 637 496 рублей», — сообщается на портале. Подрядчик должен выполнить работы в течение 335 дней после со дня передачи объекта заказчиком — дирекцией по эксплуатации служебных зданий. Заявки от желающих принимаются до 6 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.