17 февраля 2023
16 февраля 2023

Власти ХМАО ищут подрядчика для капремонта станции скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы. Карантин. Тюмень, станция скорой помощи, скорая помошь
Начальная цена контракта — 69 млн рублей (фото из архива) Фото:

Департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт станции скорой помощи в Нижневартовске. Информация опубликована на портале госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: „Главный корпус“ (Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи), расположенного по адресу: ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 6. Начальная цена — 69 637 496 рублей», — сообщается на портале.

Подрядчик должен выполнить работы в течение 335 дней после со дня передачи объекта заказчиком — дирекцией по эксплуатации служебных зданий. Заявки от желающих принимаются до 6 марта.

Ранее URA.RU рассказывало, что возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.

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Департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт станции скорой помощи в Нижневартовске. Информация опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: „Главный корпус“ (Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи), расположенного по адресу: ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 6. Начальная цена — 69 637 496 рублей», — сообщается на портале. Подрядчик должен выполнить работы в течение 335 дней после со дня передачи объекта заказчиком — дирекцией по эксплуатации служебных зданий. Заявки от желающих принимаются до 6 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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