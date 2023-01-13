Компания из Екатеринбурга построит морг в городе ХМАО

Возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе (ХМАО) займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. Об этом сообщается на портале госзакупок.
«Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик — «Мегионская городская больница», подрядчик — ООО «Ресурс Инжиниринг», — указано на портале.
Согласно базе данных «СБИС», компания зарегистрирована в Екатеринбурге и работает с 2016 года. Тендер объявлен на сумму 53,7 млн рублей, контракт будет заключен на 47,8 млн.
Ранее URA.RU рассказывало, что департамент госзаказа ХМАО разместил тендер на строительство модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.
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