Компания из Екатеринбурга построит морг в городе ХМАО

14 января 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Модульное здание морга в Мегионе возведет компания из Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе (ХМАО) займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик — «Мегионская городская больница», подрядчик — ООО «Ресурс Инжиниринг», — указано на портале. Согласно базе данных «СБИС», компания зарегистрирована в Екатеринбурге и работает с 2016 года. Тендер объявлен на сумму 53,7 млн рублей, контракт будет заключен на 47,8 млн. Ранее URA.RU рассказывало, что департамент госзаказа ХМАО разместил тендер на строительство модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.

Возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе (ХМАО) займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик — «Мегионская городская больница», подрядчик — ООО «Ресурс Инжиниринг», — указано на портале. Согласно базе данных «СБИС», компания зарегистрирована в Екатеринбурге и работает с 2016 года. Тендер объявлен на сумму 53,7 млн рублей, контракт будет заключен на 47,8 млн. Ранее URA.RU рассказывало, что департамент госзаказа ХМАО разместил тендер на строительство модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.