13 января 2023

Компания из Екатеринбурга построит морг в городе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, морг, траурный зал, прощание с усопшим
Модульное здание морга в Мегионе возведет компания из Екатеринбурга Фото:

Возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе (ХМАО) займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик — «Мегионская городская больница», подрядчик — ООО «Ресурс Инжиниринг», — указано на портале.

Согласно базе данных «СБИС», компания зарегистрирована в Екатеринбурге и работает с 2016 года. Тендер объявлен на сумму 53,7 млн рублей, контракт будет заключен на 47,8 млн.

Ранее URA.RU рассказывало, что департамент госзаказа ХМАО разместил тендер на строительство модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.

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Возведением модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе (ХМАО) займется компания ООО «Ресурс Инжиниринг» из Екатеринбурга. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик — «Мегионская городская больница», подрядчик — ООО «Ресурс Инжиниринг», — указано на портале. Согласно базе данных «СБИС», компания зарегистрирована в Екатеринбурге и работает с 2016 года. Тендер объявлен на сумму 53,7 млн рублей, контракт будет заключен на 47,8 млн. Ранее URA.RU рассказывало, что департамент госзаказа ХМАО разместил тендер на строительство модульного здания патологоанатомического отделения в Мегионе. На поставку и установку заказчик отводит 60 дней с момента подписания контракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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