Персонал больницы в ЯНАО пожаловался, что их заставляют покупать средства защиты за свой счет

Работник пожаловался на условия работы в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU

Медперсонал городской больницы Ноябрьска (ЯНАО) заставляют покупать средства индивидуальной защиты за свой счет. Об этом анонимно в соцсетях написал один из работников учреждения.

«Просто крик души, я работаю в Центральной Городской Больнице г. Ноябрьск и такой беспредел вижу частенько у нас на работе. Нас постоянно заставляют покупать средства индивидуальной защиты, отнекиваясь тем, чтобы не ждали от больницы. Если не купить те же самые перчатки, то оставляют работать без них», — говорится в сообщении. Автор жалобы отметил, что персонал покупает перчатки, лейкопластыри, мусорные пакеты, памперсы пациентам за свой счет.

Многие пользователи отреагировали на жалобу. «Как не страшно, но пост не вброс, а правда. Кто хочет проверить могут полежать в стационаре любого отделения и увидеть все своими глазами», — написала Людмила Ситникова. «Поддержу автора. Приезжают девочки брать кровь на дом и тоже говорят, что перчатки покупают сами, так как не выдают», — добавила Аня Бунина-Круглова. «У меня подружка там работает, тоже говорит, требования огромные, а даже тряпочки от пыли за свой счет покупают», — ответила Наталия Коломиец.

Также горожане добавили, что в больнице выдают средства защиты, но их не хватает. «Памперсы себе покупают сами пациенты. А насчет перчаток — это правда, девочки сами себе покупают и их не заставляют покупать, просто не хватает СИЗ, а безопасность прежде всего», — отметила Людмила Банникова.

В больнице Ноябрьска ответили, что персонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. «Если вас заставляют приобретать средства индивидуальной защиты или ухода за пациентами за свой счет, просьба написать нам в личные сообщения для детальной проверки, либо обратиться к главному врачу или главной медицинской сестре», — ответили в учреждении.

В департамент здравоохранения агентство направило запрос с просьбой ответить, будет ли проводиться проверка в больнице Ноябрьска. На момент публикации ответ не был получен.