Мэр из ЯНАО принял участие в спектакле-прогулке

Мэр Губкинского Андрей Гаранин поучаствовал в иммерсивном спектакле-прогулке «Душа города»

Андрей Гаранин поучаствовал в иммерсивном спектакле Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие в иммерсивном спектакле-прогулке «Душа города». Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«У нашего любимого города тоже есть душа, сегодня мы ее услышали первыми и даже прикоснулись к ней. При поддержке гранта президента теперь у нас реализуется проект — иммерсивный спектакль-променад „Душа города“. Получилась очень необычная, душевная и теплая экскурсия по городу», — написал Гаранин.

Глава порекомендовал жителям посетить спектакль. Проект реализовала городская библиотека.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Губкинского Андрей Гаранин посетил школу. Он принял участие в открытом уроке, основном этапе городского конкурса «Педагог года».