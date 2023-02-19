19 февраля 2023
18 февраля 2023

Мэр из ЯНАО принял участие в спектакле-прогулке

Мэр Губкинского Андрей Гаранин поучаствовал в иммерсивном спектакле-прогулке «Душа города»
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин поучаствовал в иммерсивном спектакле Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие в иммерсивном спектакле-прогулке «Душа города». Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«У нашего любимого города тоже есть душа, сегодня мы ее услышали первыми и даже прикоснулись к ней. При поддержке гранта президента теперь у нас реализуется проект — иммерсивный спектакль-променад „Душа города“. Получилась очень необычная, душевная и теплая экскурсия по городу», — написал Гаранин.

Глава порекомендовал жителям посетить спектакль. Проект реализовала городская библиотека.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Губкинского Андрей Гаранин посетил школу. Он принял участие в открытом уроке, основном этапе городского конкурса «Педагог года».

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие в иммерсивном спектакле-прогулке «Душа города». Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «У нашего любимого города тоже есть душа, сегодня мы ее услышали первыми и даже прикоснулись к ней. При поддержке гранта президента теперь у нас реализуется проект — иммерсивный спектакль-променад „Душа города“. Получилась очень необычная, душевная и теплая экскурсия по городу», — написал Гаранин. Глава порекомендовал жителям посетить спектакль. Проект реализовала городская библиотека. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Губкинского Андрей Гаранин посетил школу. Он принял участие в открытом уроке, основном этапе городского конкурса «Педагог года».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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