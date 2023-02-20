Дети из ДНР приедут в Челябинскую область для оздоровления и учебы

Более сотни учеников с 1-го по 11-й класс и их сопровождающие из Ясиноватой (ДНР) отправились в Челябинскую область для оздоровления и учебы. Об этом рассказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
«Очередная группа деток города Ясиноватая, в составе 96 обучающихся 1-11 классов и семи сопровождающих, отправилась на оздоровление и учебу в Челябинскую область. Молодежный оздоровительный-культурный комплекс „Черемушки“. Спасибо, Челябинск!», — написал Шевченко в своем telegram-канале.
Ранее дети из Ясиноватой (ДНР), подшефного города Челябинской области, приезжали в Миасс. Шевченко тогда благодарил челябинского губернатора Алексея Текслера, проявившего, по словам главы города, неимоверную заботу о детях ДНР.
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