Дети из ДНР приедут в Челябинскую область для оздоровления и учебы

21 февраля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Челябинскую область посетят 96 учеников из Ясиноватой (ДНР) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более сотни учеников с 1-го по 11-й класс и их сопровождающие из Ясиноватой (ДНР) отправились в Челябинскую область для оздоровления и учебы. Об этом рассказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Очередная группа деток города Ясиноватая, в составе 96 обучающихся 1-11 классов и семи сопровождающих, отправилась на оздоровление и учебу в Челябинскую область. Молодежный оздоровительный-культурный комплекс „Черемушки“. Спасибо, Челябинск!», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Ранее дети из Ясиноватой (ДНР), подшефного города Челябинской области, приезжали в Миасс. Шевченко тогда благодарил челябинского губернатора Алексея Текслера, проявившего, по словам главы города, неимоверную заботу о детях ДНР.

Более сотни учеников с 1-го по 11-й класс и их сопровождающие из Ясиноватой (ДНР) отправились в Челябинскую область для оздоровления и учебы. Об этом рассказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Очередная группа деток города Ясиноватая, в составе 96 обучающихся 1-11 классов и семи сопровождающих, отправилась на оздоровление и учебу в Челябинскую область. Молодежный оздоровительный-культурный комплекс „Черемушки“. Спасибо, Челябинск!», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Ранее дети из Ясиноватой (ДНР), подшефного города Челябинской области, приезжали в Миасс. Шевченко тогда благодарил челябинского губернатора Алексея Текслера, проявившего, по словам главы города, неимоверную заботу о детях ДНР.