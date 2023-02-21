Байден заявил, что спецоперация РФ стала испытанием для США и НАТО

Джо Байден рассказал, что СВО стала испытанием для Запада
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Специальная военная операция стала испытанием для стран Запада. Такое признание сделал президент США Джо Байден в своем выступлении в Варшаве.
«Весь мир столкнулся с испытанием за столетие. Европа столкнулась с испытанием, США и НАТО. Все демократии подверглись испытанию», — заявил Джо Байден. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Reuters.
Джо Байден прилетел в Варшаву после визита в Киев. На Украине он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Варшаве он также рассказал, что страны Запада не хотят уничтожить Россию, а ее граждане не являются врагами, передает RT.
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