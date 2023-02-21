Байден заявил, что спецоперация РФ стала испытанием для США и НАТО

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден рассказал, что СВО стала испытанием для Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция стала испытанием для стран Запада. Такое признание сделал президент США Джо Байден в своем выступлении в Варшаве.

«Весь мир столкнулся с испытанием за столетие. Европа столкнулась с испытанием, США и НАТО. Все демократии подверглись испытанию», — заявил Джо Байден. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Reuters.

Джо Байден прилетел в Варшаву после визита в Киев. На Украине он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Варшаве он также рассказал, что страны Запада не хотят уничтожить Россию, а ее граждане не являются врагами, передает RT.

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Специальная военная операция стала испытанием для стран Запада. Такое признание сделал президент США Джо Байден в своем выступлении в Варшаве. «Весь мир столкнулся с испытанием за столетие. Европа столкнулась с испытанием, США и НАТО. Все демократии подверглись испытанию», — заявил Джо Байден. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Reuters. Джо Байден прилетел в Варшаву после визита в Киев. На Украине он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Варшаве он также рассказал, что страны Запада не хотят уничтожить Россию, а ее граждане не являются врагами, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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