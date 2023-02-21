Байден заявил, что спецоперация РФ стала испытанием для США и НАТО

21 февраля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Джо Байден рассказал, что СВО стала испытанием для Запада Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция стала испытанием для стран Запада. Такое признание сделал президент США Джо Байден в своем выступлении в Варшаве. «Весь мир столкнулся с испытанием за столетие. Европа столкнулась с испытанием, США и НАТО. Все демократии подверглись испытанию», — заявил Джо Байден. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Reuters. Джо Байден прилетел в Варшаву после визита в Киев. На Украине он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Варшаве он также рассказал, что страны Запада не хотят уничтожить Россию, а ее граждане не являются врагами, передает RT.

Специальная военная операция стала испытанием для стран Запада. Такое признание сделал президент США Джо Байден в своем выступлении в Варшаве. «Весь мир столкнулся с испытанием за столетие. Европа столкнулась с испытанием, США и НАТО. Все демократии подверглись испытанию», — заявил Джо Байден. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Reuters. Джо Байден прилетел в Варшаву после визита в Киев. На Украине он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Варшаве он также рассказал, что страны Запада не хотят уничтожить Россию, а ее граждане не являются врагами, передает RT.