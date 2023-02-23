23 февраля 2023
22 февраля 2023

В Пермском крае в машине сгорел человек

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
В водительском кресле сгоревшего авто нашли тело человека Фото:

В поселке Ласьва Пермского края в День защитника Отечества в сгоревшем автомобиле нашли тело погибшего человека. Его обнаружили пожарные, которые выехали на сообщение о возгорании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Человек обнаружен на водительском сидении легкового автомобиля. Прибывшими к месту пожара было установлено, что машина сгорела по всей площади, тушение не осуществлялось. Приблизительная площадь пожара составила 3 квадратных метра», — говорится в сообщении ведомства.

За сутки в Пермском крае спасатели ликвидировали пять пожаров — на территории Чайковского, Лысьвенского, Краснокамского, Очерского городских округов и в Пермском муниципальном округе. В МЧС отмечают, что среди основных причин возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, печи, а также неосторожное обращение с огнем.

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В поселке Ласьва Пермского края в День защитника Отечества в сгоревшем автомобиле нашли тело погибшего человека. Его обнаружили пожарные, которые выехали на сообщение о возгорании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Человек обнаружен на водительском сидении легкового автомобиля. Прибывшими к месту пожара было установлено, что машина сгорела по всей площади, тушение не осуществлялось. Приблизительная площадь пожара составила 3 квадратных метра», — говорится в сообщении ведомства. За сутки в Пермском крае спасатели ликвидировали пять пожаров — на территории Чайковского, Лысьвенского, Краснокамского, Очерского городских округов и в Пермском муниципальном округе. В МЧС отмечают, что среди основных причин возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, печи, а также неосторожное обращение с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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