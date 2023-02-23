В Пермском крае в машине сгорел человек

24 февраля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

В водительском кресле сгоревшего авто нашли тело человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Ласьва Пермского края в День защитника Отечества в сгоревшем автомобиле нашли тело погибшего человека. Его обнаружили пожарные, которые выехали на сообщение о возгорании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Человек обнаружен на водительском сидении легкового автомобиля. Прибывшими к месту пожара было установлено, что машина сгорела по всей площади, тушение не осуществлялось. Приблизительная площадь пожара составила 3 квадратных метра», — говорится в сообщении ведомства. За сутки в Пермском крае спасатели ликвидировали пять пожаров — на территории Чайковского, Лысьвенского, Краснокамского, Очерского городских округов и в Пермском муниципальном округе. В МЧС отмечают, что среди основных причин возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, печи, а также неосторожное обращение с огнем.

В поселке Ласьва Пермского края в День защитника Отечества в сгоревшем автомобиле нашли тело погибшего человека. Его обнаружили пожарные, которые выехали на сообщение о возгорании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Человек обнаружен на водительском сидении легкового автомобиля. Прибывшими к месту пожара было установлено, что машина сгорела по всей площади, тушение не осуществлялось. Приблизительная площадь пожара составила 3 квадратных метра», — говорится в сообщении ведомства. За сутки в Пермском крае спасатели ликвидировали пять пожаров — на территории Чайковского, Лысьвенского, Краснокамского, Очерского городских округов и в Пермском муниципальном округе. В МЧС отмечают, что среди основных причин возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, печи, а также неосторожное обращение с огнем.