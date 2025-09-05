Стали известны подробности жуткой аварии на Лядовском тракте в Перми

ГАИ: три человека пострадали в жуткой аварии на Лядовском тракте в Перми
Водитель Toyota Tank получил травмы и был доставлен в больницу
В отделе Госавтоинспекции Перми URA.RU рассказали подробности страшной аварии, которая произошла на Лядовском тракте утром 5 сентября. В ДТП есть пострадавшие. 

«Примерно в 08:30 на Лядовском тракте в сторону Новых Лядов по улице 40 лет Победы следовал автомобиль Toyota Tank под управлением водителя 1978 года рождения. В какой-то момент он утратил контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с автомобилем Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился водитель 1951 года рождения и который двигался во встречном направлении», — отметили в Госавтоинспекции. 

В результате аварии водитель Toyota Tank получил травмы и был доставлен в больницу. Кроме того, пострадали водитель и пассажир Mitsubishi Outlander. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU публиковало кадры аварии. На них видно, как один из автомобилей улетел в кювет. 

