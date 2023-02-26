Челябинскую трассу закрыли для движения из-за снегопада

27 февраля 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Трасса закрыта для фур, автобусов и такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области из-за сильного снегопада закрыт участок трассы М5-Урал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 27 февраля с 06:30 до 16:00 часов на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении ведомства. На трассе дежурят 25 экипажей ДПС и 36 единиц дорожной техники. Они будут помогать водителям в случае необходимости. В Челябинской области на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном мокром снеге и ветре до 23 метров в секунду.

В Челябинской области из-за сильного снегопада закрыт участок трассы М5-Урал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 27 февраля с 06:30 до 16:00 часов на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении ведомства. На трассе дежурят 25 экипажей ДПС и 36 единиц дорожной техники. Они будут помогать водителям в случае необходимости. В Челябинской области на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном мокром снеге и ветре до 23 метров в секунду.