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Челябинскую трассу закрыли для движения из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, знак, стоп
Трасса закрыта для фур, автобусов и такси Фото:

В Челябинской области из-за сильного снегопада закрыт участок трассы М5-Урал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 27 февраля с 06:30 до 16:00 часов на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении ведомства.

На трассе дежурят 25 экипажей ДПС и 36 единиц дорожной техники. Они будут помогать водителям в случае необходимости.

В Челябинской области на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном мокром снеге и ветре до 23 метров в секунду.

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В Челябинской области из-за сильного снегопада закрыт участок трассы М5-Урал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 27 февраля с 06:30 до 16:00 часов на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении ведомства. На трассе дежурят 25 экипажей ДПС и 36 единиц дорожной техники. Они будут помогать водителям в случае необходимости. В Челябинской области на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном мокром снеге и ветре до 23 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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