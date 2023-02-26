26 февраля 2023

Тюменских врачей обязали тестировать детей на грипп

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспресс-тест на коронавирус. Челябинск, медсестра, медик, анализ крови, врач, экспресс-тест, тест ковид, анализ на ковид, антитела
По словам врачей, за неделю тестирования удалось выявить несколько новых случаев заболевания гриппом Фото:

Врачей из тюменских больниц обязали тестировать детей на грипп. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал педиатр одной из поликлиник города. По ее словам, обязательный контроль результатов ввели с 20 февраля.

«С прошлого понедельника в обязательном порядке берем экспресс-тесты у всех детей до 6 лет с признаками ОРВИ. Но эти экспрессы как на вес золота! Берем исключительно под роспись, и сколько вызовов, столько и тестов. Ни больше!» — рассказывает педиатр.

По ее словам, за неделю тестирования выявили несколько положительных результатов на наличие гриппа. Но, как добавляет доктор, их немного. В целом динамика по заболеваемости не повышается. Также детей активно тестируют на коронавирус, до недавнего времени был зафиксирован подъем заражения среди детей, добавляет врач.

Агентство направило запрос в Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Врачей из тюменских больниц обязали тестировать детей на грипп. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал педиатр одной из поликлиник города. По ее словам, обязательный контроль результатов ввели с 20 февраля. «С прошлого понедельника в обязательном порядке берем экспресс-тесты у всех детей до 6 лет с признаками ОРВИ. Но эти экспрессы как на вес золота! Берем исключительно под роспись, и сколько вызовов, столько и тестов. Ни больше!» — рассказывает педиатр. По ее словам, за неделю тестирования выявили несколько положительных результатов на наличие гриппа. Но, как добавляет доктор, их немного. В целом динамика по заболеваемости не повышается. Также детей активно тестируют на коронавирус, до недавнего времени был зафиксирован подъем заражения среди детей, добавляет врач. Агентство направило запрос в Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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