Тюменских врачей обязали тестировать детей на грипп

27 февраля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

По словам врачей, за неделю тестирования удалось выявить несколько новых случаев заболевания гриппом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачей из тюменских больниц обязали тестировать детей на грипп. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал педиатр одной из поликлиник города. По ее словам, обязательный контроль результатов ввели с 20 февраля. «С прошлого понедельника в обязательном порядке берем экспресс-тесты у всех детей до 6 лет с признаками ОРВИ. Но эти экспрессы как на вес золота! Берем исключительно под роспись, и сколько вызовов, столько и тестов. Ни больше!» — рассказывает педиатр. По ее словам, за неделю тестирования выявили несколько положительных результатов на наличие гриппа. Но, как добавляет доктор, их немного. В целом динамика по заболеваемости не повышается. Также детей активно тестируют на коронавирус, до недавнего времени был зафиксирован подъем заражения среди детей, добавляет врач. Агентство направило запрос в Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Врачей из тюменских больниц обязали тестировать детей на грипп. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал педиатр одной из поликлиник города. По ее словам, обязательный контроль результатов ввели с 20 февраля. «С прошлого понедельника в обязательном порядке берем экспресс-тесты у всех детей до 6 лет с признаками ОРВИ. Но эти экспрессы как на вес золота! Берем исключительно под роспись, и сколько вызовов, столько и тестов. Ни больше!» — рассказывает педиатр. По ее словам, за неделю тестирования выявили несколько положительных результатов на наличие гриппа. Но, как добавляет доктор, их немного. В целом динамика по заболеваемости не повышается. Также детей активно тестируют на коронавирус, до недавнего времени был зафиксирован подъем заражения среди детей, добавляет врач. Агентство направило запрос в Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.