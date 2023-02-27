В Челябинской области гриппом и ОРВИ болеет больше взрослых, чем детей

Среди взрослого населения заболеваемость выше эпидпорога на 31,3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ у взрослых выше, чем у детей. О том, что заболеваемость среди детей ниже эпидпорога, URA.RU 28 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога среди детей по всем возрастным группам. Выше эпидемического порога уровень заболеваемости среди взрослого населения — на 31,3%», — уточнили в пресс-службе.

По всему населению заболеваемость стала ниже эпидпорога на 12,5%. За неделю с 20 по 26 февраля новых случаев стало на 33% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Среди взрослого населения показатель стал меньше на 30,6%, среди детей от семи до 14 лет —38,7%, среди детей от трех до шести лет —33,4%, среди детей до трех лет —26,1%. В ведомстве отметили, что снижение уровня заболеваемости произошло из-за уменьшения обращений в медорганизации в выходные и праздники.

По данным на 20 февраля, в Челябинской области продолжала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых. Эпидпорог был превышен на 28,3%. Притом среди взрослого населения показатель составил 85,7%, а детей от семи до 14 лет — 6,7%.