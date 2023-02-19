19 февраля 2023

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди взрослых эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 85,7% Фото:

В Челябинской области рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20 февраля остается на уровне прошлой недели. О том, что продолжает расти количество заболевших среди взрослых, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает оставаться эпидемической. За неделю с 13 по 19 февраля количество новых больных равно уровню прошлой недели. Рост уровня заболеваемости отмечен среди взрослых — на 5,3%. Среди детей заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается: от семи до 14 лет — на 7,7%, от трех до шести лет — на 5,2%, среди детей до трех лет — на 2,8%», — уточнили в ведомстве.

Эпидпорог в регионе превышен на 28,3%. Притом среди взрослого населения показатель составил 85,7%, а детей от семи до 14 лет — 6,7%. На карантине находится 89 классов из 47 образовательных организаций. Две школы полностью отправлены на карантин.

По данным на 14 февраля уровень заболеваемости был выше эпидпорога на 26,1%. Большую часть заболевших составило взрослое население.

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В Челябинской области рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20 февраля остается на уровне прошлой недели. О том, что продолжает расти количество заболевших среди взрослых, URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает оставаться эпидемической. За неделю с 13 по 19 февраля количество новых больных равно уровню прошлой недели. Рост уровня заболеваемости отмечен среди взрослых — на 5,3%. Среди детей заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается: от семи до 14 лет — на 7,7%, от трех до шести лет — на 5,2%, среди детей до трех лет — на 2,8%», — уточнили в ведомстве. Эпидпорог в регионе превышен на 28,3%. Притом среди взрослого населения показатель составил 85,7%, а детей от семи до 14 лет — 6,7%. На карантине находится 89 классов из 47 образовательных организаций. Две школы полностью отправлены на карантин. По данным на 14 февраля уровень заболеваемости был выше эпидпорога на 26,1%. Большую часть заболевших составило взрослое население.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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