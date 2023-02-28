28 февраля 2023
27 февраля 2023

В Тюмени запустят уникальное производство холодильного оборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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Точки продажи воды в центре Екатеринбурга, минеральная вода, холодильник, обуховская
Оборудование будут продавать в общепит Фото:

Завод пищевого оборудования «Ялуторовский» в Тюменской области начнет производство холодильного оборудования. Подобное предприятие станет единственным в регионе, о чем рассказал его директор Игорь Зайцев.

«Завод начнет производить оборудование для общественного питания, в том числе холодильное, включая холодильные столы и столы с охлаждаемой поверхностью. А также начнется выпуск промышленных плит для столовых, пищеблоков и кафе», — передают в РБК Тюмень информацию о подготовке к процессу.

Зайцев уточнил, что сейчас на заводе готовятся презентовать холодильный стол. Ориентировочная дата показа назначена на конец марта, после чего там займутся плитами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени разработали реагент, который важен для фармакологического производства в России. Как уточнили в компании «СИБУР», их достижение сможет конкурировать на мировом рынке.

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Завод пищевого оборудования «Ялуторовский» в Тюменской области начнет производство холодильного оборудования. Подобное предприятие станет единственным в регионе, о чем рассказал его директор Игорь Зайцев. «Завод начнет производить оборудование для общественного питания, в том числе холодильное, включая холодильные столы и столы с охлаждаемой поверхностью. А также начнется выпуск промышленных плит для столовых, пищеблоков и кафе», — передают в РБК Тюмень информацию о подготовке к процессу. Зайцев уточнил, что сейчас на заводе готовятся презентовать холодильный стол. Ориентировочная дата показа назначена на конец марта, после чего там займутся плитами. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени разработали реагент, который важен для фармакологического производства в России. Как уточнили в компании «СИБУР», их достижение сможет конкурировать на мировом рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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