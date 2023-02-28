В Тюмени запустят уникальное производство холодильного оборудования

01 марта 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Оборудование будут продавать в общепит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завод пищевого оборудования «Ялуторовский» в Тюменской области начнет производство холодильного оборудования. Подобное предприятие станет единственным в регионе, о чем рассказал его директор Игорь Зайцев. «Завод начнет производить оборудование для общественного питания, в том числе холодильное, включая холодильные столы и столы с охлаждаемой поверхностью. А также начнется выпуск промышленных плит для столовых, пищеблоков и кафе», — передают в РБК Тюмень информацию о подготовке к процессу. Зайцев уточнил, что сейчас на заводе готовятся презентовать холодильный стол. Ориентировочная дата показа назначена на конец марта, после чего там займутся плитами. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени разработали реагент, который важен для фармакологического производства в России. Как уточнили в компании «СИБУР», их достижение сможет конкурировать на мировом рынке.

Завод пищевого оборудования «Ялуторовский» в Тюменской области начнет производство холодильного оборудования. Подобное предприятие станет единственным в регионе, о чем рассказал его директор Игорь Зайцев. «Завод начнет производить оборудование для общественного питания, в том числе холодильное, включая холодильные столы и столы с охлаждаемой поверхностью. А также начнется выпуск промышленных плит для столовых, пищеблоков и кафе», — передают в РБК Тюмень информацию о подготовке к процессу. Зайцев уточнил, что сейчас на заводе готовятся презентовать холодильный стол. Ориентировочная дата показа назначена на конец марта, после чего там займутся плитами. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени разработали реагент, который важен для фармакологического производства в России. Как уточнили в компании «СИБУР», их достижение сможет конкурировать на мировом рынке.