В Кургане на неделю закроют центральную улицу

В Кургане на неделю закроют перекресток улиц Красина — К.Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на неделю полностью закроют перекресток улиц Красина — К.Мяготина, чтобы заменить коллектор. Участок дороги будет закрыт с 9 по 15 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«С 9 по 15 марта будет полностью закрыт для движения перекресток улиц Красина — К.Мяготина. Здесь подрядчик „Водного Союза“ — ООО СМК „АРТЕЛЬ“ — выполнит работы по замене участка коллектора диаметром 600 мм, а сам „Водный Союз“ переложит боковые канализационные притоки», — сообщили в пресс-службе. Благоустройство на перекрестке восстановят в «зимнем» варианте.

Также в «Водном Союзе» отметили, что продолжить масштабный ремонт на улице К.Мяготина по замене 3,5 километров ветхих сетей, который идет с лета 2022 года, будет невозможно без закрытия проезжей части по улице Красина. Решение полностью перекрыть перекресток связано с тем, чтобы исключить возможность возникновения ДТП при не соблюдении закрытия движения.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекроют дорогу из-за масштабного ремонта сетей до 2024 года. С 1 марта будет закрыто движение автотранспорта на участке по улице Дзержинского. Также сообщалось, что коммунальщики получат сотни миллионов на ремонт ветхих сетей в Кургане.