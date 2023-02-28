28 февраля 2023

Россельхознадзор проверил пиломатериалы из ХМАО, которые отправят в зону СВО

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Досмотр пиломатериалов на таможенном контроле. Екатеринбург, доска, пиломатериал, лесоматериалы, древесина, торговля лесом, продажа пиломатериалов
Россельхознадзор проверил пиломатериалы для СВО Фото:

Россельхознадзор проверил пиломатериалы, которые компания «Юконлес» из ХМАО отправила на территорию СВО. На сайте ведомства сообщается, что груз получил все разрешающие сертификаты: вредных организмов в древесине не обнаружили.

«Вывозимый пиломатериал в количестве 170 кубометров был досмотрен: все партии подкарантинной продукции перед отгрузкой прошли исследования в Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории. Карантинные объекты, имеющие значение для Российской Федерации, не обнаружены», — указано в публикации на портале Россельхознадзора.

В составе гуманитарного груза «Юконлес» отправил древесину сосны и ели. Эти пиломатериалы считаются подкарантинной продукцией, которая сертифицируется контролирующими органами.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели отправили более 100 кубометров доски на Донбасс.

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Россельхознадзор проверил пиломатериалы, которые компания «Юконлес» из ХМАО отправила на территорию СВО. На сайте ведомства сообщается, что груз получил все разрешающие сертификаты: вредных организмов в древесине не обнаружили. «Вывозимый пиломатериал в количестве 170 кубометров был досмотрен: все партии подкарантинной продукции перед отгрузкой прошли исследования в Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории. Карантинные объекты, имеющие значение для Российской Федерации, не обнаружены», — указано в публикации на портале Россельхознадзора. В составе гуманитарного груза «Юконлес» отправил древесину сосны и ели. Эти пиломатериалы считаются подкарантинной продукцией, которая сертифицируется контролирующими органами. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели отправили более 100 кубометров доски на Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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