Россельхознадзор проверил пиломатериалы из ХМАО, которые отправят в зону СВО

01 марта 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Россельхознадзор проверил пиломатериалы для СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россельхознадзор проверил пиломатериалы, которые компания «Юконлес» из ХМАО отправила на территорию СВО. На сайте ведомства сообщается, что груз получил все разрешающие сертификаты: вредных организмов в древесине не обнаружили. «Вывозимый пиломатериал в количестве 170 кубометров был досмотрен: все партии подкарантинной продукции перед отгрузкой прошли исследования в Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории. Карантинные объекты, имеющие значение для Российской Федерации, не обнаружены», — указано в публикации на портале Россельхознадзора. В составе гуманитарного груза «Юконлес» отправил древесину сосны и ели. Эти пиломатериалы считаются подкарантинной продукцией, которая сертифицируется контролирующими органами. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели отправили более 100 кубометров доски на Донбасс.

Россельхознадзор проверил пиломатериалы, которые компания «Юконлес» из ХМАО отправила на территорию СВО. На сайте ведомства сообщается, что груз получил все разрешающие сертификаты: вредных организмов в древесине не обнаружили. «Вывозимый пиломатериал в количестве 170 кубометров был досмотрен: все партии подкарантинной продукции перед отгрузкой прошли исследования в Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории. Карантинные объекты, имеющие значение для Российской Федерации, не обнаружены», — указано в публикации на портале Россельхознадзора. В составе гуманитарного груза «Юконлес» отправил древесину сосны и ели. Эти пиломатериалы считаются подкарантинной продукцией, которая сертифицируется контролирующими органами. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Предприниматели отправили более 100 кубометров доски на Донбасс.