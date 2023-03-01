Полиция ХМАО увеличивает штат отдела по борьбе с IT-преступлениями

Полиция ХМАО увеличивает штат секретного отдела «К», отвечающего за кибербезопасность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция ХМАО по разнарядке федерального МВД собирается увеличить штат секретного подразделения — отдел «К», отвечающий за кибербезопасность, должен превратиться в управление. Прием на работу дополнительных сотрудников произойдет в течение года. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Нагрузка на полицейских, которые занимаются раскрытием преступлений в сфере IT, увеличивается. С начала СВО нагрузка на мониторинг сайтов и социальных сетей также заметно растет. Поэтому в МВД было принято решение об увеличении численности личного состава в отделах „К“. Югра оказалась в числе тех регионов, где должны быть сформированы управления по кибербезопасности. Предполагается, что дислоцироваться сотрудники будут в крупных городах Югры», — сообщил источник.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.