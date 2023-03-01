01 марта 2023

Полиция ХМАО увеличивает штат секретного отдела

Полиция ХМАО увеличивает штат отдела по борьбе с IT-преступлениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Полиция ХМАО увеличивает штат секретного отдела «К», отвечающего за кибербезопасность Фото:

Полиция ХМАО по разнарядке федерального МВД собирается увеличить штат секретного подразделения — отдел «К», отвечающий за кибербезопасность, должен превратиться в управление. Прием на работу дополнительных сотрудников произойдет в течение года. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Нагрузка на полицейских, которые занимаются раскрытием преступлений в сфере IT, увеличивается. С начала СВО нагрузка на мониторинг сайтов и социальных сетей также заметно растет. Поэтому в МВД было принято решение об увеличении численности личного состава в отделах „К“. Югра оказалась в числе тех регионов, где должны быть сформированы управления по кибербезопасности. Предполагается, что дислоцироваться сотрудники будут в крупных городах Югры», — сообщил источник.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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Полиция ХМАО по разнарядке федерального МВД собирается увеличить штат секретного подразделения — отдел «К», отвечающий за кибербезопасность, должен превратиться в управление. Прием на работу дополнительных сотрудников произойдет в течение года. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Нагрузка на полицейских, которые занимаются раскрытием преступлений в сфере IT, увеличивается. С начала СВО нагрузка на мониторинг сайтов и социальных сетей также заметно растет. Поэтому в МВД было принято решение об увеличении численности личного состава в отделах „К“. Югра оказалась в числе тех регионов, где должны быть сформированы управления по кибербезопасности. Предполагается, что дислоцироваться сотрудники будут в крупных городах Югры», — сообщил источник. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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