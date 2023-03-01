Свердловский губернатор Куйвашев поднял зарплаты региональным министрам

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Николай Шульгинов и Евгений Куйвашев на пресс-подходе. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев увеличил надбавку министрам со 125% до 150% Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил надбавку к зарплате региональным министрам и начальникам департаментов со 125% до 150%. Об этом говорится в указе 88-УГ (есть в распоряжении URA.RU).

Согласно тексту документа, увеличится ежемесячна надбавка за особые условия госслужбы. Раньше надбавка составляла 125%, а после указа повысится до 150%. Изменения вступят в силу с 1 июля.

В указе говорится, что изменения в зарплате касаются только министров и начальников региональных департаментов. Члены свердловского правительства продолжат получать надбавку, не превышающую 150%. Дополнительные выплаты они смогут получать за эффективную работу, оперативность и профессионализм.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил надбавку к зарплате региональным министрам и начальникам департаментов со 125% до 150%. Об этом говорится в указе 88-УГ (есть в распоряжении URA.RU). Согласно тексту документа, увеличится ежемесячна надбавка за особые условия госслужбы. Раньше надбавка составляла 125%, а после указа повысится до 150%. Изменения вступят в силу с 1 июля. В указе говорится, что изменения в зарплате касаются только министров и начальников региональных департаментов. Члены свердловского правительства продолжат получать надбавку, не превышающую 150%. Дополнительные выплаты они смогут получать за эффективную работу, оперативность и профессионализм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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