Девочка пропала 28 февраля (фото из архива)
В Аксарке (Приуральский район ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую 15-летнюю Наталью Чиркову. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Ямал».
«Помогите найти подростка! Наталья Чиркова, 15 лет, Аксарка, ЯНАО. С 28 февраля 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост девочки 165 см. Она была одета в черную куртку, светло-серые джинсы, черные ботинки и голубой теплый платок. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении подростка по телефонам 8-800-200-71-78 или 112. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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