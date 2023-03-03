Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил благодарственным письмом президента благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксению Хохрякову. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов.
«Выражаем вам благодарность за активную гражданскую позицию, проявленные неравнодушие и самоотверженность в период проведения частичной мобилизации в Свердловской области», — сказано в письме губернатора. С начала специальной военной операции фонд ежедневно работает на поддержку мобилизованных граждан и жителей ДНР и ЛНР.
Год назад Ксения Хохрякова сама доставляла продукты и гуманитарную помощь от неравнодушных граждан региона в народные республики. Полгода назад фонд начал поддерживать бизнес — за это время в Макеевку отправили высокотехнологичное оборудование для перинатального центра и городской больницы, а также парты для нескольких восстановленных школ. «Верь и Живи!» также помогал учебным центрам Свердловской области с поставкой вспомогательной экипировки и аптечек для мобилизованных.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти вручили статусные награды за лучший благотворительный вклад Главе РМК Игорь Алтушкину и учредителю «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Церемония награждения проходила в 27 раз.
Евгений Куйвашев наградил благотворительным письмом Ксению Хохрякову
Фото: руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов
Губернатор Свердловской области выразил благодарность президент благотворительного фонда «Верь и живи!»
Фото: руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил благодарственным письмом президента благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксению Хохрякову. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов. «Выражаем вам благодарность за активную гражданскую позицию, проявленные неравнодушие и самоотверженность в период проведения частичной мобилизации в Свердловской области», — сказано в письме губернатора. С начала специальной военной операции фонд ежедневно работает на поддержку мобилизованных граждан и жителей ДНР и ЛНР. Год назад Ксения Хохрякова сама доставляла продукты и гуманитарную помощь от неравнодушных граждан региона в народные республики. Полгода назад фонд начал поддерживать бизнес — за это время в Макеевку отправили высокотехнологичное оборудование для перинатального центра и городской больницы, а также парты для нескольких восстановленных школ. «Верь и Живи!» также помогал учебным центрам Свердловской области с поставкой вспомогательной экипировки и аптечек для мобилизованных. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти вручили статусные награды за лучший благотворительный вклад Главе РМК Игорь Алтушкину и учредителю «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Церемония награждения проходила в 27 раз.