Год назад девушка сама доставляла помощь от неравнодушных граждан в народные республики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил благодарственным письмом президента благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксению Хохрякову. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов.

«Выражаем вам благодарность за активную гражданскую позицию, проявленные неравнодушие и самоотверженность в период проведения частичной мобилизации в Свердловской области», — сказано в письме губернатора. С начала специальной военной операции фонд ежедневно работает на поддержку мобилизованных граждан и жителей ДНР и ЛНР.

Год назад Ксения Хохрякова сама доставляла продукты и гуманитарную помощь от неравнодушных граждан региона в народные республики. Полгода назад фонд начал поддерживать бизнес — за это время в Макеевку отправили высокотехнологичное оборудование для перинатального центра и городской больницы, а также парты для нескольких восстановленных школ. «Верь и Живи!» также помогал учебным центрам Свердловской области с поставкой вспомогательной экипировки и аптечек для мобилизованных.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти вручили статусные награды за лучший благотворительный вклад Главе РМК Игорь Алтушкину и учредителю «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Церемония награждения проходила в 27 раз.

Евгений Куйвашев наградил благотворительным письмом Ксению Хохрякову Фото: руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов

Губернатор Свердловской области выразил благодарность президент благотворительного фонда «Верь и живи!» Фото: руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов