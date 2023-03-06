Челябинцы 8 марта смогут сделать конфеты и отдохнуть на термальном курорте

На мастер-классе челябинцев научат делать шоколадные конфеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Международный женский день, 8 марта, жители смогут сделать шоколадные конфеты на мастер-классе и посетить постановку известного актера и режиссера Вячеслава Гришечкина. Сходить в кинотеатр на премьеру фильма «Поехавшая» и отдохнуть на термальном курорте.

Московский интерактивный музей «В тишине», который приехал в Челябинск до 2 апреля, приглашает челябинцев на мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы». В сервисе «Яндекс Афиша» цена билета начинается с 550 рублей. В стоимость входит история создания шоколада и приготовление конфет.

Праздничный день, 8 марта, можно провести в театре оперы и балета имени Глинки, где состоится концерт «Во славу милых дам! Битва теноров и баритонов». Цены на оперу варьируются от 800 до 2 500 рублей. В концертном зале имени Прокофьева в этот день пройдет танцевальный спектакль «Кармен». Стоимость билета составит от 1 600 до 2 400 рублей. Кроме того, 8 марта во Дворце культуры железнодорожников покажут спектакль известного актера и режиссера Вячеслава Гришечкина «О чем мечтает женщина».

В женский день в прокат выйдет российский фильм «Поехавшая». Комедийная мелодрама о жительнице мегаполиса, которая все бросила и поехала на велосипеде в Магадан — к маме. В кинотеатрах продолжат крутить еще одну российскую комедию «Папы против мам». Согласно сервису «Кинопоиск» рейтинг фильма составляет 4.5 баллов.

Провести время с друзьями компанией в этот день можно в пространствах «Видеосалон №1» и «15й закрытый». «Видеосалон №1» предлагает большой кинозал с экраном, караоке и игровой приставкой. Можно принести с собой любое кино и закуску. Для двоих час будет стоить 800 рублей, для компании в этот день почасовая аренда кинозала обойдется в 1 500 рублей. «15й закрытый» предлагает те же развлечения. Там можно арендовать комнату за 500 рублей в час. Так же у них есть разнообразное меню с блюдами, которые не входят в стоимость.

Термальный комплекс «Баден-Баден» в Еткуле предлагает 8 марта для постояльцев и гостей насыщенную программу развлечений: танцы, йогу, флешмоб, мастер-классы и многое другое. Мамы смогут оставить своих детей няне за 200 рублей в час. Как сообщили URA.RU в отделе бронирования, цены в этот день будут рассчитываться как в будни. Посещение без размещения в отеле для взрослого будет стоить 1 900 рублей за тариф «Безлимит», детям от 4 до 14 и другим льготным категориям — 1 600 рублей. Цена брони номера с 7 по 8 марта начинается с 7 000 рублей. Дешевые номера почти закончились.