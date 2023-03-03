03 марта 2023

Власти Нижневартовска возьмут крупную партию снегоуборочной техники в лизинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, зима, коммунальщики, снег в городе
В Нижневартовске для уборки снега дорожники задействовали более ста единиц техники Фото:

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска при содействии городской администрации приобретет порядка 20 единиц уборочной техники в лизинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор управления дорожного хозяйства Владимир Хвостанцев.

«В этом году управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска приобретет порядка 20 единиц специальной техники в лизинг. Администрация города выступает в качестве гаранта выполнения обязательств. Трудности могут возникнуть при определении окончательной цены контрактов», — рассказал Владимир Хвостанцев в беседе с корреспондентом агентства.

Он отметил, что при ликвидации последствий снегопада на улицах Нижневартовска задействовано около ста единиц техники. Сюда входят трактора различных модификаций, грузовики для вывоза снега, техника для посыпания улиц и другого назначения. В первую очередь, очистка от снега осуществляется с магистральных дорог и тротуаров с наибольшей проходимостью людей, после происходит очистка внутриквартальных территорий, площадей, парков и скверов.

В мэрии Нижневартовска добавили, что в рамках исполнения поручения губернатора ХМАО Натальи Комаровой создана проблемная карта по уборке снега (в нее входят адреса из обращений граждан, которые включаются в планы работы коммунальных служб и управляющих компаний). Обращения граждан, в том числе и в социальных сетях, а также обращения активистов народного фронта формируют проблемную карту. Администрация города ориентируется на общественный запрос и общественники помогают найти болевые точки волнующие горожан.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске за несколько дней выпала полумесячная норма осадков, толщина снежного покрова составила около восьми сантиметров. Системой «Инцидент Менеджмент» зафиксировано более сотни обращений от горожан по поводу уборки дворов от снега.

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Управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска при содействии городской администрации приобретет порядка 20 единиц уборочной техники в лизинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор управления дорожного хозяйства Владимир Хвостанцев. «В этом году управление дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска приобретет порядка 20 единиц специальной техники в лизинг. Администрация города выступает в качестве гаранта выполнения обязательств. Трудности могут возникнуть при определении окончательной цены контрактов», — рассказал Владимир Хвостанцев в беседе с корреспондентом агентства. Он отметил, что при ликвидации последствий снегопада на улицах Нижневартовска задействовано около ста единиц техники. Сюда входят трактора различных модификаций, грузовики для вывоза снега, техника для посыпания улиц и другого назначения. В первую очередь, очистка от снега осуществляется с магистральных дорог и тротуаров с наибольшей проходимостью людей, после происходит очистка внутриквартальных территорий, площадей, парков и скверов. В мэрии Нижневартовска добавили, что в рамках исполнения поручения губернатора ХМАО Натальи Комаровой создана проблемная карта по уборке снега (в нее входят адреса из обращений граждан, которые включаются в планы работы коммунальных служб и управляющих компаний). Обращения граждан, в том числе и в социальных сетях, а также обращения активистов народного фронта формируют проблемную карту. Администрация города ориентируется на общественный запрос и общественники помогают найти болевые точки волнующие горожан. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске за несколько дней выпала полумесячная норма осадков, толщина снежного покрова составила около восьми сантиметров. Системой «Инцидент Менеджмент» зафиксировано более сотни обращений от горожан по поводу уборки дворов от снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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