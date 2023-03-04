04 марта 2023

Комбриг «Пятнашки» раскрыл принцип командования легендарного Жоги

Комбриг «Пятнашки» Авидзба: Владимир Жога предпочитал командовать непосредственно на поле боя
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Владимир Жога следовал принципу командования на поле боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Погибший командир отдельного разведовательного батальона «Спарта» Владимир Жога всегда придерживался принципа командования войсками непосредственно в эпицентре боевых действий. Об этом в интервью URA.RU рассказал герой ДНР, комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба.

«Сколько Жоге не объясняли, что командовать надо чуть-чуть позади, но его принцип был: вы театр боя должны видеть, а не слышать», — заявил Авидзба в интервью агентству. Он добавил, что отец героя был очень теплым человеком, с большим опытом боевых действий на Украине, начиная с 2014 года, но даже для него Владимир Жога стал кумиром.

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Погибший командир отдельного разведовательного батальона «Спарта» Владимир Жога всегда придерживался принципа командования войсками непосредственно в эпицентре боевых действий. Об этом в интервью URA.RU рассказал герой ДНР, комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. «Сколько Жоге не объясняли, что командовать надо чуть-чуть позади, но его принцип был: вы театр боя должны видеть, а не слышать», — заявил Авидзба в интервью агентству. Он добавил, что отец героя был очень теплым человеком, с большим опытом боевых действий на Украине, начиная с 2014 года, но даже для него Владимир Жога стал кумиром. Год назад в ходе боев в Донбассе погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно) за мужество и героизм.
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