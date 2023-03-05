«Газпром трансгаз Сургут» продает производственную базу за 28 миллионов рублей

06 марта 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Территория базы порядка 13 тыс квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Газпром трансгаз Сургут» анонсировал продажу производственной базы в Сургуте (ХМАО). По информации от представителя компании, начальная стоимость объекта недвижимости составит порядка 28 млн рублей. «В 2022 году база стоила около 30 млн, в этом году цена снизится и будет составлять порядка 28 млн рублей. Варианты рассрочки платежей не рассматриваем, после оформления договора даем месяц на полную оплату покупки», — подчеркнул собеседник агентства. База находится в Северном промышленном районе города, ее площадь около 13 тыс квадратных метров. На территории располагается девять зданий и сооружений, грузоподъемное устройство и электроподстанция. Один из производственных корпусов требует капитального ремонта. Владельцы утверждают, что объект подходит для организации автотранспортного предприятия, сервисного центра по ремонту и обслуживанию оборудования или другой деятельности, для которой нужны закрытые склады и открытые хранилища. Ранее URA.RU сообщало, что «Запсибгазторг» продает склад промышленных товаров в Белоярском (ХМАО). Стоимость объекта недвижимости — 4 млн рублей.

«Газпром трансгаз Сургут» анонсировал продажу производственной базы в Сургуте (ХМАО). По информации от представителя компании, начальная стоимость объекта недвижимости составит порядка 28 млн рублей. «В 2022 году база стоила около 30 млн, в этом году цена снизится и будет составлять порядка 28 млн рублей. Варианты рассрочки платежей не рассматриваем, после оформления договора даем месяц на полную оплату покупки», — подчеркнул собеседник агентства. База находится в Северном промышленном районе города, ее площадь около 13 тыс квадратных метров. На территории располагается девять зданий и сооружений, грузоподъемное устройство и электроподстанция. Один из производственных корпусов требует капитального ремонта. Владельцы утверждают, что объект подходит для организации автотранспортного предприятия, сервисного центра по ремонту и обслуживанию оборудования или другой деятельности, для которой нужны закрытые склады и открытые хранилища. Ранее URA.RU сообщало, что «Запсибгазторг» продает склад промышленных товаров в Белоярском (ХМАО). Стоимость объекта недвижимости — 4 млн рублей.