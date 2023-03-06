Бойцу СВО помогут вернуться в ЯНАО в связи с рождением ребенка

07 марта 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Военнослужащий приедет в ЯНАО, чтобы зарегистрировать ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащему из ЯНАО, который находится в зоне спецоперации, помогут вернуться домой, чтобы зарегистрировать ребенка. Об этом сообщили представители окружного заксобрания. «Андрей Нестерук помог беременной жене участника СВО повидаться с супругом. По ходатайству депутата к военному комиссару Ямала военнослужащему будет предоставлен десятидневный отпуск в связи с рождением ребенка и для решения вопроса его регистрации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что девушка на девятом месяце беременности. Она хотела зарегистрировать малыша по месту жительства отца — в Салехарде. Однако проблема была в том, что он в зоне СВО, а для процедуры необходимо его личное присутствие. Спецоперация началась на территориях Украины 24 февраля 2022 года. Она направлена за защиту мирных жителей Донбасса, которых почти девять лет обстреливают украинские силовики.

Военнослужащему из ЯНАО, который находится в зоне спецоперации, помогут вернуться домой, чтобы зарегистрировать ребенка. Об этом сообщили представители окружного заксобрания. «Андрей Нестерук помог беременной жене участника СВО повидаться с супругом. По ходатайству депутата к военному комиссару Ямала военнослужащему будет предоставлен десятидневный отпуск в связи с рождением ребенка и для решения вопроса его регистрации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что девушка на девятом месяце беременности. Она хотела зарегистрировать малыша по месту жительства отца — в Салехарде. Однако проблема была в том, что он в зоне СВО, а для процедуры необходимо его личное присутствие. Спецоперация началась на территориях Украины 24 февраля 2022 года. Она направлена за защиту мирных жителей Донбасса, которых почти девять лет обстреливают украинские силовики.