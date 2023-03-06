06 марта 2023
05 марта 2023
04 марта 2023

Бойцу СВО помогут вернуться в ЯНАО в связи с рождением ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, подготовка военных
Военнослужащий приедет в ЯНАО, чтобы зарегистрировать ребенка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащему из ЯНАО, который находится в зоне спецоперации, помогут вернуться домой, чтобы зарегистрировать ребенка. Об этом сообщили представители окружного заксобрания.

«Андрей Нестерук помог беременной жене участника СВО повидаться с супругом. По ходатайству депутата к военному комиссару Ямала военнослужащему будет предоставлен десятидневный отпуск в связи с рождением ребенка и для решения вопроса его регистрации», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что девушка на девятом месяце беременности. Она хотела зарегистрировать малыша по месту жительства отца — в Салехарде. Однако проблема была в том, что он в зоне СВО, а для процедуры необходимо его личное присутствие.

Спецоперация началась на территориях Украины 24 февраля 2022 года. Она направлена за защиту мирных жителей Донбасса, которых почти девять лет обстреливают украинские силовики.

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Военнослужащему из ЯНАО, который находится в зоне спецоперации, помогут вернуться домой, чтобы зарегистрировать ребенка. Об этом сообщили представители окружного заксобрания. «Андрей Нестерук помог беременной жене участника СВО повидаться с супругом. По ходатайству депутата к военному комиссару Ямала военнослужащему будет предоставлен десятидневный отпуск в связи с рождением ребенка и для решения вопроса его регистрации», — говорится в сообщении. Там уточнили, что девушка на девятом месяце беременности. Она хотела зарегистрировать малыша по месту жительства отца — в Салехарде. Однако проблема была в том, что он в зоне СВО, а для процедуры необходимо его личное присутствие. Спецоперация началась на территориях Украины 24 февраля 2022 года. Она направлена за защиту мирных жителей Донбасса, которых почти девять лет обстреливают украинские силовики.
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