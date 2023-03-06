Бойцу СВО помогут вернуться в ЯНАО в связи с рождением ребенка

Военнослужащему из ЯНАО, который находится в зоне спецоперации, помогут вернуться домой, чтобы зарегистрировать ребенка. Об этом сообщили представители окружного заксобрания.
«Андрей Нестерук помог беременной жене участника СВО повидаться с супругом. По ходатайству депутата к военному комиссару Ямала военнослужащему будет предоставлен десятидневный отпуск в связи с рождением ребенка и для решения вопроса его регистрации», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что девушка на девятом месяце беременности. Она хотела зарегистрировать малыша по месту жительства отца — в Салехарде. Однако проблема была в том, что он в зоне СВО, а для процедуры необходимо его личное присутствие.
Спецоперация началась на территориях Украины 24 февраля 2022 года. Она направлена за защиту мирных жителей Донбасса, которых почти девять лет обстреливают украинские силовики.
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