В Екатеринбурге за год выросли цены на новостройки

«Авито Недвижимость»: за год стоимость квадратного метра в новостройке в Екатеринбурге выросла на 16,2%

08 марта 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Стоимость квадратного метра новостройки в Екатеринбурге за год выросла на 16,2% Фото: Размик Закарян © URA.RU Стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц увеличилась на 1,6%. При этом за год — в феврале 2023 по сравнению с февралем 2022 — стоимость квадратного метра увеличилась на 16,2%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За год стоимость квадратного метра в новостройке в Екатеринбурге выросла на 16,2%», — говорится в сообщении. Аналитики отметили, что цены на новостройки в России за год выросли на 5,8%. Спрос на покупку квартир в первичном фонде в Екатеринбурге в феврале увеличился на 2,4% по сравнению с январем. За год показатели спроса выросли на 12,8%, добавили в «Авито Недвижимость». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за последние три месяца цены на новостройки снизились на 5,8%. При этом с начала пандемии цены на новостройки в городе выросли на 40%.

Стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц увеличилась на 1,6%. При этом за год — в феврале 2023 по сравнению с февралем 2022 — стоимость квадратного метра увеличилась на 16,2%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За год стоимость квадратного метра в новостройке в Екатеринбурге выросла на 16,2%», — говорится в сообщении. Аналитики отметили, что цены на новостройки в России за год выросли на 5,8%. Спрос на покупку квартир в первичном фонде в Екатеринбурге в феврале увеличился на 2,4% по сравнению с январем. За год показатели спроса выросли на 12,8%, добавили в «Авито Недвижимость». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за последние три месяца цены на новостройки снизились на 5,8%. При этом с начала пандемии цены на новостройки в городе выросли на 40%.