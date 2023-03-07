07 марта 2023

В Екатеринбурге за год выросли цены на новостройки

«Авито Недвижимость»: за год стоимость квадратного метра в новостройке в Екатеринбурге выросла на 16,2%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, новостройки
Стоимость квадратного метра новостройки в Екатеринбурге за год выросла на 16,2% Фото:

Стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц увеличилась на 1,6%. При этом за год — в феврале 2023 по сравнению с февралем 2022 — стоимость квадратного метра увеличилась на 16,2%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За год стоимость квадратного метра в новостройке в Екатеринбурге выросла на 16,2%», — говорится в сообщении. Аналитики отметили, что цены на новостройки в России за год выросли на 5,8%.

Спрос на покупку квартир в первичном фонде в Екатеринбурге в феврале увеличился на 2,4% по сравнению с январем. За год показатели спроса выросли на 12,8%, добавили в «Авито Недвижимость».

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за последние три месяца цены на новостройки снизились на 5,8%. При этом с начала пандемии цены на новостройки в городе выросли на 40%.

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Стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц увеличилась на 1,6%. При этом за год — в феврале 2023 по сравнению с февралем 2022 — стоимость квадратного метра увеличилась на 16,2%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За год стоимость квадратного метра в новостройке в Екатеринбурге выросла на 16,2%», — говорится в сообщении. Аналитики отметили, что цены на новостройки в России за год выросли на 5,8%. Спрос на покупку квартир в первичном фонде в Екатеринбурге в феврале увеличился на 2,4% по сравнению с январем. За год показатели спроса выросли на 12,8%, добавили в «Авито Недвижимость». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за последние три месяца цены на новостройки снизились на 5,8%. При этом с начала пандемии цены на новостройки в городе выросли на 40%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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