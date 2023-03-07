С начала пандемии цены на новостройки в Екатеринбурге выросли на 40%

08 марта 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Средний рост цен новостроек с 2020 года по нынешний год в России составил 52,2% Фото: Размик Закарян © URA.RU С начала пандемии COVID-19 с 2020 года по 2023 год стоимость новостроек в Екатеринбурге выросла на 39,6%. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «С пандемийного 2020 года по 2023 год цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга подорожали на 39,6% (42 тысячи рублей — прим. URA.RU). На сегодняшний день, средняя стоимость квадратного метра составляет 107 тысячи рублей, во времена пандемии цена равнялась 65 тысячам рублей. С 2021 года рост цен достиг 23,85%, с 2022 года — 8,37%», — делится своим исследованием с корреспондентом URA.RU Иван Камельских. Также он добавил, что средний рост цен с 2020 года по нынешний год по России в целом составил 52,2%. «Если встал вопрос, где жить, то покупку откладывать не советую. Опускать стоимость квадратного метра застройщики не собираются», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что за три первых месяца 2023 года новостройки Екатеринбурга подешевели в среднем на 5,8%. В декабре 2022 года стоимость квадратного метра составляла 121 тысячу рублей, а в феврале — уже 114 тысяч рублей.

С начала пандемии COVID-19 с 2020 года по 2023 год стоимость новостроек в Екатеринбурге выросла на 39,6%. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «С пандемийного 2020 года по 2023 год цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга подорожали на 39,6% (42 тысячи рублей — прим. URA.RU). На сегодняшний день, средняя стоимость квадратного метра составляет 107 тысячи рублей, во времена пандемии цена равнялась 65 тысячам рублей. С 2021 года рост цен достиг 23,85%, с 2022 года — 8,37%», — делится своим исследованием с корреспондентом URA.RU Иван Камельских. Также он добавил, что средний рост цен с 2020 года по нынешний год по России в целом составил 52,2%. «Если встал вопрос, где жить, то покупку откладывать не советую. Опускать стоимость квадратного метра застройщики не собираются», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что за три первых месяца 2023 года новостройки Екатеринбурга подешевели в среднем на 5,8%. В декабре 2022 года стоимость квадратного метра составляла 121 тысячу рублей, а в феврале — уже 114 тысяч рублей.