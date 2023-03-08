Артистка пермского балета перешла в Большой театр

09 марта 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Весну Ульяна Мокшева встретит на сцене Большого театра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский театр оперы и балета покинула Ульяна Мокшева. Артистка балета теперь будет выступать на сцене Большого театра в Москве в составе первого кордебалета. Руководитель балетной труппы пермского театра Антон Пимонов, отметил, что это еще раз доказывает качество пермского балета. «Пермский балет является одной из лучших компаний в мире, с талантливыми молодыми танцовщиками и балеринами в труппе. Поэтому неудивительно, когда нашим артистам делают предложения столичные театры», — цитирует Пимонова telegram-канал Пермского театра оперы и балета. Ульяна Мокшева — выпускница Пермского государственного хореографического училища. Родной театр она поблагодарила за опыт: «Мне было безумно приятно работать с педагогами — профессионалами своего дела. Я уезжаю с глубоким пониманием того, как много дал мне театр, и с огромной благодарностью».

Пермский театр оперы и балета покинула Ульяна Мокшева. Артистка балета теперь будет выступать на сцене Большого театра в Москве в составе первого кордебалета. Руководитель балетной труппы пермского театра Антон Пимонов, отметил, что это еще раз доказывает качество пермского балета. «Пермский балет является одной из лучших компаний в мире, с талантливыми молодыми танцовщиками и балеринами в труппе. Поэтому неудивительно, когда нашим артистам делают предложения столичные театры», — цитирует Пимонова telegram-канал Пермского театра оперы и балета. Ульяна Мокшева — выпускница Пермского государственного хореографического училища. Родной театр она поблагодарила за опыт: «Мне было безумно приятно работать с педагогами — профессионалами своего дела. Я уезжаю с глубоким пониманием того, как много дал мне театр, и с огромной благодарностью».