Депутат заплатил за поездку курганской команды КВН в Москву

09 марта 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Команда КВН из Кургана впервые в истории региона вышла в Высшую лигу (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Зампредседателя комитета Курганской областной Думы Валерий Порубов заплатил за поездку команду КВН «Джентльмены удачи» в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте облдумы. «Заместитель председателя комитета Курганской областной Думы по социальной политике Валерий Порубов, представляющий в зауральском парламенте жителей города Шадринска, оказал поддержку команде КВН для поездки в Москву», — указано в сообщении облдумы. Как указано на сайте, Прорубов поздравил курганскую команду с выходом в Высшую лигу КВН, впервые за историю региона. Чиновник также заявил о важности предоставить местной молодежи возможность заниматься спортом, интеллектуальными развлечениями и досугом. «Сохранить молодежь, как достойных граждан своей страны, нам поможет четкая молодежная политика, которая интересна и понятна самой молодежи», — цитируют Порубова на сайте облдумы. Команду также поддержали глава региона Вадим Шумков, «Курганстальмост», директор «АРТ И КО ПЛЮС» Надежда Тарасова, рекламное агентство «Контур» и депутат облдумы Анастасия Романович. «Выступление «Джентльменов удачи» оценили заслуженный артист России Александр Онешко и актриса Анна Михеева. В своем выступлении курганская команда КВН рассказали о своей Родине и ее достопримечательностях. За выход в Высшую лигу «Джентльмены удачи» соревновались с командами из Санкт-Петербурга, Владивостока, Москвы и Челябинска. Курганская команда прошла в четвертьфинал лиги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зампредседателя комитета Курганской областной Думы Валерий Порубов заплатил за поездку команду КВН «Джентльмены удачи» в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте облдумы. «Заместитель председателя комитета Курганской областной Думы по социальной политике Валерий Порубов, представляющий в зауральском парламенте жителей города Шадринска, оказал поддержку команде КВН для поездки в Москву», — указано в сообщении облдумы. Как указано на сайте, Прорубов поздравил курганскую команду с выходом в Высшую лигу КВН, впервые за историю региона. Чиновник также заявил о важности предоставить местной молодежи возможность заниматься спортом, интеллектуальными развлечениями и досугом. «Сохранить молодежь, как достойных граждан своей страны, нам поможет четкая молодежная политика, которая интересна и понятна самой молодежи», — цитируют Порубова на сайте облдумы. Команду также поддержали глава региона Вадим Шумков, «Курганстальмост», директор «АРТ И КО ПЛЮС» Надежда Тарасова, рекламное агентство «Контур» и депутат облдумы Анастасия Романович. «Выступление «Джентльменов удачи» оценили заслуженный артист России Александр Онешко и актриса Анна Михеева. В своем выступлении курганская команда КВН рассказали о своей Родине и ее достопримечательностях. За выход в Высшую лигу «Джентльмены удачи» соревновались с командами из Санкт-Петербурга, Владивостока, Москвы и Челябинска. Курганская команда прошла в четвертьфинал лиги.