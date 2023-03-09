В ХМАО ограничили скоростной режим на дорогах из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Областные трассы. Екатеринбург, ограничение скорости, неровности, режевской тракт
Автомобилистам ХМАО рекомендуют снизить скорость из-за метели Фото:

В ХМАО из-за плохой видимости во время метели снизили максимальную скорость движения транспорта. Управление автомобильных дорог Югры сообщает, что ограничение составит 70 километров в час.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель) вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Просим автомобилистов соблюдать правила дорожного движения», — указано в публикации.

Скорость движения ограничена на пяти участках югорских трасс. В перечень вошли дороги Советский — Югорск (374-383 км), Югорск —Таежный (391-437 км), Советский — Ловинское месторождение (266-368 км), Советский — Талинка (220-226 км), Советский — Нягань (до 106 км).

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного бокового ветра и плохой видимости ограничили скоростной режим на участках автодорог «Сургут-Нижневартовск», «Нижневартовск-Радужный». Автомобилистам рекомендовали двигаться со скоростью до 70 километров в час.

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В ХМАО из-за плохой видимости во время метели снизили максимальную скорость движения транспорта. Управление автомобильных дорог Югры сообщает, что ограничение составит 70 километров в час. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель) вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Просим автомобилистов соблюдать правила дорожного движения», — указано в публикации. Скорость движения ограничена на пяти участках югорских трасс. В перечень вошли дороги Советский — Югорск (374-383 км), Югорск —Таежный (391-437 км), Советский — Ловинское месторождение (266-368 км), Советский — Талинка (220-226 км), Советский — Нягань (до 106 км). Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильного бокового ветра и плохой видимости ограничили скоростной режим на участках автодорог «Сургут-Нижневартовск», «Нижневартовск-Радужный». Автомобилистам рекомендовали двигаться со скоростью до 70 километров в час.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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