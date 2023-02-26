В ХМАО ограничили скоростной режим на основных трассах

27 февраля 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

В ХМАО ограничили скоростной режим до 70 км/ч на основных трассах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО из-за сильного бокового ветра и плохой видимости ограничили скоростной режим на участках автодорог «Сургут-Нижневартовск», «Нижневартовск-Радужный» и других до 70 километров в час. Об этом сообщает управление автомобильных дорог Югры. «Из-за снега и бокового порывистого ветра вводится временное ограничение скоростного режима до 70 км /ч на автодорогах», — сообщает пресс-служба управления в официальном telegram-канале. Автомобилистов призывают соблюдать правила безопасности дорожного движения. Максимальная скорость движения в 70 километров в час устанавливается на следующих участках: «Нижневартовск — Радужный» на 6-159 километрах, «Сургут — Нижневартовск» на 181-218 километрах, «Нижневартовск — Излучинск» от 1 до 12 километра. А также «Нижневартовск — Стрежевой», «Нижневартовск — Радужный» на 106 и 500 километрах, 159 и 824 километрах, Обход (объездная дорога) города Радужный, «Радужный — пгт. Новоаганск» на 0 — 45 и 274 километрах. Ранее URA.RU сообщило, что такое ограничение было введено утром для участков некоторых автодорог. Причиной послужили плохие погодные условия.

В ХМАО из-за сильного бокового ветра и плохой видимости ограничили скоростной режим на участках автодорог «Сургут-Нижневартовск», «Нижневартовск-Радужный» и других до 70 километров в час. Об этом сообщает управление автомобильных дорог Югры. «Из-за снега и бокового порывистого ветра вводится временное ограничение скоростного режима до 70 км /ч на автодорогах», — сообщает пресс-служба управления в официальном telegram-канале. Автомобилистов призывают соблюдать правила безопасности дорожного движения. Максимальная скорость движения в 70 километров в час устанавливается на следующих участках: «Нижневартовск — Радужный» на 6-159 километрах, «Сургут — Нижневартовск» на 181-218 километрах, «Нижневартовск — Излучинск» от 1 до 12 километра. А также «Нижневартовск — Стрежевой», «Нижневартовск — Радужный» на 106 и 500 километрах, 159 и 824 километрах, Обход (объездная дорога) города Радужный, «Радужный — пгт. Новоаганск» на 0 — 45 и 274 километрах. Ранее URA.RU сообщило, что такое ограничение было введено утром для участков некоторых автодорог. Причиной послужили плохие погодные условия.