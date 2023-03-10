Власти ЯНАО потратят 150 млн на ремонт психбольницы в Тюмени

Власти ЯНАО ищут подрядчика для капитального ремонта психиатрической больницы в Тюмени. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, правительство региона готово выделить на эти работы почти 150 миллионов рублей.
«Выполнение работ по проектированию для составления технической документации на капитальный ремонт, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „ГБУЗ ЯНАО ‚Психиатрическая больница‘, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район“», — говорится в закупке. Начальная цена контракта — 147 357 583 рублей.
Заказчиком работ является ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». Документы подписал замгубернатора Александр Подорога.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуренгойском психоневрологическом диспансере пациенты лежат в коридорах из-за того, что в здании затянулся ремонт. Однако в больнице сказали, что пациенты в коридорах ждут результаты теста на коронавирус.
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