11 августа 2025

Бастрыкин взял на карандаш громкое челябинское дело

Бастрыкин взял на контроль дело об упавшей на младенца стене под Челябинском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела о травмировании ребенка в Челябинской области. Инцидент произошел в Трехгорном, где на годовалого мальчика во время прогулки обрушилась плитка с подпорной стенки газона. Ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В соцмедиа сообщается, что в городе Трехгорном на годовалого мальчика обрушилась плитка с подпорной стенки газона, когда ребенок гулял с мамой. Малолетний получил травмы головы и тела, его госпитализировали. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба СКР.

Дело открыли по статье о халатности. Санкция статьи 293 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, если здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. 

Как ранее писало URA.RU, ЧП произошло около дома №5 по улице Строителей. Уголовное производство было возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками МКУ «Служба заказчика» города Трехгорного. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела о травмировании ребенка в Челябинской области. Инцидент произошел в Трехгорном, где на годовалого мальчика во время прогулки обрушилась плитка с подпорной стенки газона. Ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «В соцмедиа сообщается, что в городе Трехгорном на годовалого мальчика обрушилась плитка с подпорной стенки газона, когда ребенок гулял с мамой. Малолетний получил травмы головы и тела, его госпитализировали. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба СКР. Дело открыли по статье о халатности. Санкция статьи 293 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, если здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.  Как ранее писало URA.RU, ЧП произошло около дома №5 по улице Строителей. Уголовное производство было возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками МКУ «Служба заказчика» города Трехгорного. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...