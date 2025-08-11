Бастрыкин взял на карандаш громкое челябинское дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела о травмировании ребенка в Челябинской области. Инцидент произошел в Трехгорном, где на годовалого мальчика во время прогулки обрушилась плитка с подпорной стенки газона. Ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«В соцмедиа сообщается, что в городе Трехгорном на годовалого мальчика обрушилась плитка с подпорной стенки газона, когда ребенок гулял с мамой. Малолетний получил травмы головы и тела, его госпитализировали. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба СКР.
Дело открыли по статье о халатности. Санкция статьи 293 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, если здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.
Как ранее писало URA.RU, ЧП произошло около дома №5 по улице Строителей. Уголовное производство было возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками МКУ «Служба заказчика» города Трехгорного.
