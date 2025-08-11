11 августа 2025

В Екатеринбурге вновь открылся один из крупнейших ТРЦ

В Екатеринбурге открылся ТРЦ «Карнавал», который был закрыт из-за пожара
Торговый центр будет работать в привычном режиме с 10:00 до 22:00
Торговый центр будет работать в привычном режиме с 10:00 до 22:00

В Екатеринбурге открылся ТРЦ «Карнавал», который был закрыт четыре дня — с 8 августа из-за пожара на Верх-Исетском металлургическом заводе торговый центр остался без электричества. В «Карнавал» можно попасть с 12 августа, сообщили в администрации комплекса.

«С 12 августа ТРЦ „Карнавал“ снова открыт для посетителей! Восстановлена вся работа торгово-развлекательного центра в обычном режиме работы с 10:00 до 22:00», — говорится в сообщении официального сообщества ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, представители комплекса уточнили график работы продуктового гипермаркета «Ашан — Сити», который будет принимать покупателей с 8:00. Он открылся отдельно 10 августа.

Торгово-развлекательный центр «Карнавал» был вынужден приостановить работу 8 августа после пожара на Верх-Исетском металлургическом заводе, когда из-за повреждения трансформаторов и кабелей под высоким напряжением ТРЦ остался без электроснабжения. Тогда в администрации комплекса ранее не могли назвать сроки восстановления работы.

