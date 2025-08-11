11 августа 2025

В Екатеринбурге продают «островок Прованса» за 150 миллионов рублей. Фото

В Екатеринбурге продают коттедж в стиле прованс за 150 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Дом находится в клубном поселке «Сосновый Бор»
Дом находится в клубном поселке «Сосновый Бор» Фото:

В Ленинском районе Екатеринбурга продают коттедж в стиле прованс за 150 миллионов рублей. В доме площадью 600 квадратных метров есть собственный спа-комплекс. Объявление о продаже появилась на сайте Avito.

«Островок Прованса в сердце Урала... 11 соток частного парка. 370 квадратных метров главного дома. 230 квадратных метров спа-комплекса, в котором есть все: баня, бассейн с профессиональным противотоком, гостевая спальня и тишина, которую не нарушает даже мысль. Гараж на две машины», — говориться в объявлении.

Здание построено из кирпича, в отделке использованы натуральные материалы: лиственница, дуб, а также текстиль и плитка из Италии и Испании. Также в доме имеется терраса. Сам коттедж находится в клубном поселке «Сосновый Бор».

© Служба новостей «URA.RU»
