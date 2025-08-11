В Ленинском районе Екатеринбурга продают коттедж в стиле прованс за 150 миллионов рублей. В доме площадью 600 квадратных метров есть собственный спа-комплекс. Объявление о продаже появилась на сайте Avito.
«Островок Прованса в сердце Урала... 11 соток частного парка. 370 квадратных метров главного дома. 230 квадратных метров спа-комплекса, в котором есть все: баня, бассейн с профессиональным противотоком, гостевая спальня и тишина, которую не нарушает даже мысль. Гараж на две машины», — говориться в объявлении.
Здание построено из кирпича, в отделке использованы натуральные материалы: лиственница, дуб, а также текстиль и плитка из Италии и Испании. Также в доме имеется терраса. Сам коттедж находится в клубном поселке «Сосновый Бор».
