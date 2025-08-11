11 августа 2025

В Сургуте новая набережная готова более чем на половину. Фото

Объект должен быть здан в октябре 2025 года
Объект должен быть здан в октябре 2025 года Фото:

В Сургуте (ХМАО) новая набережная протоки Кривуля в рамках строительства Научно-технологического центра (НТЦ) готова на 70%. Об этом после посещения объекта заявил глава города Максим Слепов.

Набережная готова на 70%
Набережная готова на 70%
Фото:

«Работы на территории Научно-технологического центра контролирую постоянно. Есть прогресс в строительстве набережной протоки Кривуля. Объект протяженностью более полутора километров готов на 70 процентов», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.

На данный момент закончено берегоукрепление и формирование насыпи. Подрядчик обустраивает парапеты, гранитное покрытие, откосы и лестничные сходы. Строители уже приступили к сетям освещения и канализации, устройству прогулочных зон и пандусов. Длина набережной составит 1560 метров, ширина — 6 метров, а протяженность прогулочных зон превысит три тысячи метров.

Ранее власти Сургута обещали закончить строительство набережной до конца октября 2025 года. Работы были начаты еще в 2022 году, но сроки ее завершения были сдвинуты.

