В Сургуте (ХМАО) новая набережная протоки Кривуля в рамках строительства Научно-технологического центра (НТЦ) готова на 70%. Об этом после посещения объекта заявил глава города Максим Слепов.
«Работы на территории Научно-технологического центра контролирую постоянно. Есть прогресс в строительстве набережной протоки Кривуля. Объект протяженностью более полутора километров готов на 70 процентов», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.
На данный момент закончено берегоукрепление и формирование насыпи. Подрядчик обустраивает парапеты, гранитное покрытие, откосы и лестничные сходы. Строители уже приступили к сетям освещения и канализации, устройству прогулочных зон и пандусов. Длина набережной составит 1560 метров, ширина — 6 метров, а протяженность прогулочных зон превысит три тысячи метров.
Ранее власти Сургута обещали закончить строительство набережной до конца октября 2025 года. Работы были начаты еще в 2022 году, но сроки ее завершения были сдвинуты.
