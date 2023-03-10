Март в Челябинской области пройдет с преобладанием плюсовых температур, однако возможны краткосрочные заморозки. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.
«С 13 по 21 марта днем в Челябинской области будет от +1 до +7, а вот 22 марта столбики термометров опустятся до -2 градусов. Также минусовая температура днем возможна 28 марта», — сообщается в прогнозе на сайте «Гисметео».
Весь март в регионе будет переменная облачность без существенных осадков. В последнюю неделю марта вероятны дожди со снегом. Они продлятся первую половину апреля. Существенное потепление ждет жителей региона лишь в конце апреля, когда температура поднимется до +10…+16 градусов.
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