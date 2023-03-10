10 марта 2023

Синоптики рассказали, что ждет челябинцев в марте. Скрин

Март в Челябинской области будет сухим и теплым
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., снег, двор, девушка, каблуки, гололед, лужа
В марте в регионе будут преобладать плюсовые температуры, но настоящее тепло придет только в конце апреля Фото:

Март в Челябинской области пройдет с преобладанием плюсовых температур, однако возможны краткосрочные заморозки. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«С 13 по 21 марта днем в Челябинской области будет от +1 до +7, а вот 22 марта столбики термометров опустятся до -2 градусов. Также минусовая температура днем возможна 28 марта», — сообщается в прогнозе на сайте «Гисметео».

Весь март в регионе будет переменная облачность без существенных осадков. В последнюю неделю марта вероятны дожди со снегом. Они продлятся первую половину апреля. Существенное потепление ждет жителей региона лишь в конце апреля, когда температура поднимется до +10…+16 градусов.

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Март в Челябинской области пройдет с преобладанием плюсовых температур, однако возможны краткосрочные заморозки. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «С 13 по 21 марта днем в Челябинской области будет от +1 до +7, а вот 22 марта столбики термометров опустятся до -2 градусов. Также минусовая температура днем возможна 28 марта», — сообщается в прогнозе на сайте «Гисметео». Весь март в регионе будет переменная облачность без существенных осадков. В последнюю неделю марта вероятны дожди со снегом. Они продлятся первую половину апреля. Существенное потепление ждет жителей региона лишь в конце апреля, когда температура поднимется до +10…+16 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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