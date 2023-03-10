Синоптики рассказали, что ждет челябинцев в марте. Скрин

Март в Челябинской области будет сухим и теплым

11 марта 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

В марте в регионе будут преобладать плюсовые температуры, но настоящее тепло придет только в конце апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Март в Челябинской области пройдет с преобладанием плюсовых температур, однако возможны краткосрочные заморозки. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «С 13 по 21 марта днем в Челябинской области будет от +1 до +7, а вот 22 марта столбики термометров опустятся до -2 градусов. Также минусовая температура днем возможна 28 марта», — сообщается в прогнозе на сайте «Гисметео». Весь март в регионе будет переменная облачность без существенных осадков. В последнюю неделю марта вероятны дожди со снегом. Они продлятся первую половину апреля. Существенное потепление ждет жителей региона лишь в конце апреля, когда температура поднимется до +10…+16 градусов. Скрин с сайта «Гисметео»

Март в Челябинской области пройдет с преобладанием плюсовых температур, однако возможны краткосрочные заморозки. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «С 13 по 21 марта днем в Челябинской области будет от +1 до +7, а вот 22 марта столбики термометров опустятся до -2 градусов. Также минусовая температура днем возможна 28 марта», — сообщается в прогнозе на сайте «Гисметео». Весь март в регионе будет переменная облачность без существенных осадков. В последнюю неделю марта вероятны дожди со снегом. Они продлятся первую половину апреля. Существенное потепление ждет жителей региона лишь в конце апреля, когда температура поднимется до +10…+16 градусов.