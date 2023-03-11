Свердловчане намерены назвать улицу в честь погибшего бойца на СВО

12 марта 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

В селе Клевакинское планируют назвать улицу в честь погибшего бойца на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители села Клевакинское (Свердловская область) намерены назвать улицу в честь односельчанина Алексея Авдюкова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Режевского городского округа, в состав которого входит Клевакинское. «Жители села Клевакинское гордятся своим земляком Алексеем Викторовичем Авдюковым. Его не стало 16 марта 2022 года, он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Память о нем сельчане бережно хранят, в планах — назвать улицу его именем», — сообщили в пресс-службе окружной администрации. Помимо этого, свердловчане организовали турнир по хоккею среди школьников в память о погибшем военнослужащем. «Турнир сблизил ребят, а для сельчан это было интересное и памятное спортивное мероприятие. За соревнованиями наблюдали множественные болельщики, среди которых были родственники и друзья Алексея», — добавили в пресс-службе администрации Режевского городского округа. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Жители села Клевакинское (Свердловская область) намерены назвать улицу в честь односельчанина Алексея Авдюкова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Режевского городского округа, в состав которого входит Клевакинское. «Жители села Клевакинское гордятся своим земляком Алексеем Викторовичем Авдюковым. Его не стало 16 марта 2022 года, он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Память о нем сельчане бережно хранят, в планах — назвать улицу его именем», — сообщили в пресс-службе окружной администрации. Помимо этого, свердловчане организовали турнир по хоккею среди школьников в память о погибшем военнослужащем. «Турнир сблизил ребят, а для сельчан это было интересное и памятное спортивное мероприятие. За соревнованиями наблюдали множественные болельщики, среди которых были родственники и друзья Алексея», — добавили в пресс-службе администрации Режевского городского округа. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.