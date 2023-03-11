11 марта 2023

Свердловчане намерены назвать улицу в честь погибшего бойца на СВО

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В селе Клевакинское планируют назвать улицу в честь погибшего бойца на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители села Клевакинское (Свердловская область) намерены назвать улицу в честь односельчанина Алексея Авдюкова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Режевского городского округа, в состав которого входит Клевакинское.

«Жители села Клевакинское гордятся своим земляком Алексеем Викторовичем Авдюковым. Его не стало 16 марта 2022 года, он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Память о нем сельчане бережно хранят, в планах — назвать улицу его именем», — сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Помимо этого, свердловчане организовали турнир по хоккею среди школьников в память о погибшем военнослужащем. «Турнир сблизил ребят, а для сельчан это было интересное и памятное спортивное мероприятие. За соревнованиями наблюдали множественные болельщики, среди которых были родственники и друзья Алексея», — добавили в пресс-службе администрации Режевского городского округа.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Жители села Клевакинское (Свердловская область) намерены назвать улицу в честь односельчанина Алексея Авдюкова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Режевского городского округа, в состав которого входит Клевакинское. «Жители села Клевакинское гордятся своим земляком Алексеем Викторовичем Авдюковым. Его не стало 16 марта 2022 года, он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Память о нем сельчане бережно хранят, в планах — назвать улицу его именем», — сообщили в пресс-службе окружной администрации. Помимо этого, свердловчане организовали турнир по хоккею среди школьников в память о погибшем военнослужащем. «Турнир сблизил ребят, а для сельчан это было интересное и памятное спортивное мероприятие. За соревнованиями наблюдали множественные болельщики, среди которых были родственники и друзья Алексея», — добавили в пресс-службе администрации Режевского городского округа. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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