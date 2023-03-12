Свердловская область вошла в топ по количеству взрывов газа в домах

В Свердловской области с 2017-го по 2023-й год было семь взрывов газа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Свердловская область заняла третью строчку в рейтинге регионов по количеству взрывов газа в многоквартирных домах с 2017-го по 2023-й год. В регионе за указанный период было семь взрывов, пишут в СМИ. Чаще всего взрывы газа происходят в Московской области — 19 раз.

«В Московской области с 2017-го по 2023-й год было 19 взрывов газа. <…> Третье место делят Ростовская и Свердловская области — по семь взрывов газа», — следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости. На второй строчке расположилась Нижегородская область. За указанный период в регионе произошло 12 ЧП.

Краснодарский край, по данным портала, занял четвертую строчку. В регионе было шесть взрывов газа в многоквартирных домах. Пятое место у Москвы, там за данный период было пять случаев ЧП.

В большинстве случаев инциденты происходят в зданиях высотой от двух до пяти этажей. В половине случаев в ЧП виноваты жильцы, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Свердловская область обошла Москву и Санкт-Петербург в рейтинге криминальных городов мира. В рейтинг, помимо этих городов, также вошли Новосибирск и Нижний Новгород.