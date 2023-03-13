Свердловчанина, обвиненного в убийстве матери пятерых детей, проверит психиатр

Александр Белюшин находится в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Коптелово Александр Белюшин, который обвинен в убийстве своей жены — матери пятерых детей — Любови Белюшиной, по просьбе силовиков пройдет проверку у психиатра. Об этом сообщила сестра обвиняемого Мария Бнелюшина.

«Во время заседания следователь запросил проверить мужчину на вменяемость», — передает газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» слова Белюшиной. По ее словам, свердловчанина уже просили направить к врачу, но во время общения с психиатрами он отворачивался от них и не шел на контакт.

Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело Любови Белюшиной нашли в лесу вдоль Режевского тракта. По одной из версий силовиков, убийство могло произойти из-за конфликта между супругами. Сам Белюшин признавался, что ревновал свою жену. Мужчина находится в СИЗО.