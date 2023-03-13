В ЯНАО из-за нарушений мер безопасности на предприятии погибли три человека

14 марта 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

В результате пожара погиб 26-летний бурильщик, еще двое рабочих, получившие термические ожоги, скончались в больнице Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В ЯНАО трое работников предприятия погибли при пожаре. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, это случилось из-за нарушений требований промышленной безопасности. «В ходе следствия установлено, что 31 мая 2022 года на территории кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения в Пуровском районе работниками акционерного общества проводились ремонтные работы скважины. Бурильщик капитального ремонта скважин, являясь руководителем ночной смены бригады, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, после выполнения задания, полученного от мастера, покинул рабочую площадку, не обеспечив герметизацию устья скважины. Доложив о проделанной работе мастеру, он сообщил ему о том, что устье скважины незагерметизировано», — говорится в сообщении. Однако мастер проигнорировал полученную информацию и велел продолжать работу. Вследствие чего утром случился выброс нефтегазового флюида из скважины с образованием газо-паровоздушной смеси. Рабочие пытались исправить ситуацию, устранив аварию, но случился пожар. «Погиб 26-летний бурильщик, еще двое рабочих, получившие термические ожоги, скончались в больнице», — добавили в ведомстве. Из-за халатности обвиняемых предприятие понесло ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. Следователи собрали все доказательства, дело передали в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО трое работников предприятия погибли при пожаре. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, это случилось из-за нарушений требований промышленной безопасности. «В ходе следствия установлено, что 31 мая 2022 года на территории кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения в Пуровском районе работниками акционерного общества проводились ремонтные работы скважины. Бурильщик капитального ремонта скважин, являясь руководителем ночной смены бригады, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, после выполнения задания, полученного от мастера, покинул рабочую площадку, не обеспечив герметизацию устья скважины. Доложив о проделанной работе мастеру, он сообщил ему о том, что устье скважины незагерметизировано», — говорится в сообщении. Однако мастер проигнорировал полученную информацию и велел продолжать работу. Вследствие чего утром случился выброс нефтегазового флюида из скважины с образованием газо-паровоздушной смеси. Рабочие пытались исправить ситуацию, устранив аварию, но случился пожар. «Погиб 26-летний бурильщик, еще двое рабочих, получившие термические ожоги, скончались в больнице», — добавили в ведомстве. Из-за халатности обвиняемых предприятие понесло ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. Следователи собрали все доказательства, дело передали в суд.