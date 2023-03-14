Мэр Екатеринбурга дал важное поручение из-за угрозы стихийного бедствия

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Заседание ЕГД. Екатеринбург, орлов алексей
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил мониторить состояние территорий, подверженных затоплению Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое регулирует сроки проведения мероприятий по безаварийному пропуску талых вод. Все процессы должны быть завершены к 17 марта 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы.

«Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил профильным службам очистить от снега, льда и мусора низкие участки улично-дорожной сети города. Эта мера поможет предотвратить подтопление городских территорий в случае чрезвычайной ситуации. Работы необходимо закончить к началу апреля 2023 года», — сказано в сообщении.

Подготовка к весеннему паводку — это ежегодный комплекс мероприятий. Его задачей является обеспечение безопасности и комфорта жителей на случай чрезвычайной ситуации, вызванной паводком.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое регулирует сроки проведения мероприятий по безаварийному пропуску талых вод. Все процессы должны быть завершены к 17 марта 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы. «Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил профильным службам очистить от снега, льда и мусора низкие участки улично-дорожной сети города. Эта мера поможет предотвратить подтопление городских территорий в случае чрезвычайной ситуации. Работы необходимо закончить к началу апреля 2023 года», — сказано в сообщении. Подготовка к весеннему паводку — это ежегодный комплекс мероприятий. Его задачей является обеспечение безопасности и комфорта жителей на случай чрезвычайной ситуации, вызванной паводком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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