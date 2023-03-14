Мэр Екатеринбурга дал важное поручение из-за угрозы стихийного бедствия

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил мониторить состояние территорий, подверженных затоплению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое регулирует сроки проведения мероприятий по безаварийному пропуску талых вод. Все процессы должны быть завершены к 17 марта 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы.

«Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил профильным службам очистить от снега, льда и мусора низкие участки улично-дорожной сети города. Эта мера поможет предотвратить подтопление городских территорий в случае чрезвычайной ситуации. Работы необходимо закончить к началу апреля 2023 года», — сказано в сообщении.

Подготовка к весеннему паводку — это ежегодный комплекс мероприятий. Его задачей является обеспечение безопасности и комфорта жителей на случай чрезвычайной ситуации, вызванной паводком.