Власти хотят дать тюменскому омбудсмену денежную привилегию

14 марта 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

В настоящее время должность детского омбудсмена занимает Андрей Степанов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские власти хотят дать уполномоченному по правам ребенка право на денежную выплату за получение госнаград, причем оно сохранится и после оставления омбудсменом должности. Соответствующие поправки в региональное законодательство разработали в аппарате губернатора Александра Моора. «В настоящее время не предусмотрена выплата единовременного поощрения уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области, а также лицу, уволенному с указанной должности, в случае награждения госнаградами РФ или поощрениями президента России, правительства РФ. В целях формирования единообразных подходов к регулированию этого вопроса, предлагается установить для уполномоченного данную гарантию», — говорится в пояснительной записке к документу. В случае принятия нормативного акта, выплата будет положена и родным омбудсмена (или экс-уполномоченного), в случае его гибели или награждения посмертно. Как писало URA.RU, ранее власти распространили это правило и на чиновников — действующих и уже уволенных.

Тюменские власти хотят дать уполномоченному по правам ребенка право на денежную выплату за получение госнаград, причем оно сохранится и после оставления омбудсменом должности. Соответствующие поправки в региональное законодательство разработали в аппарате губернатора Александра Моора. «В настоящее время не предусмотрена выплата единовременного поощрения уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области, а также лицу, уволенному с указанной должности, в случае награждения госнаградами РФ или поощрениями президента России, правительства РФ. В целях формирования единообразных подходов к регулированию этого вопроса, предлагается установить для уполномоченного данную гарантию», — говорится в пояснительной записке к документу. В случае принятия нормативного акта, выплата будет положена и родным омбудсмена (или экс-уполномоченного), в случае его гибели или награждения посмертно. Как писало URA.RU, ранее власти распространили это правило и на чиновников — действующих и уже уволенных.