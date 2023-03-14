14 марта 2023

Челябинские инженеры разработали защиту опасных грузов от террористов

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Пункт захоронения РАО компании PURAM. Венгрия, Батаапати, склад, рао, радиоактивные отходы, бочки для радиактивных материалов, экология
Перевозить опасные грузы станет безопасней в контейнере снежинских инженеров Фото:

Ученые Российского федерального ядерного центра имени Забабахина из Снежинска (Челябинская область) разработали контейнер для транспортировки взрывоопасных грузов, который защитит их при теракте. Разработка получила российский патент.

«Изобретение относится к вопросам обеспечения безопасности при обращении со взрывчатыми веществами. Может быть использовано на борту любых транспортных средств, для пресечения попытки осуществления террористических актов, для расширения диапазона перевозимых изделий», — отмечено в описании в разработке на сайте Роспатента.

Конструкция представляет собой цилиндр с крышкой, под которой располагается защитный элемент. Он выполнен в виде амортизирующей прокладки из демпфирующего материала. Защиту от взрыва также обеспечивает гильза со стенками их энергопоглощающего материала — пенопласта. Кроме прочего, имеется металлический защитный экран с токопроводящем материалом, который призван снижать заряд статического электричества.

Многослойность конструкции снижает ударную волну. При этом надежная фиксация взрывоопасного груза обеспечивает то, что внутренняя колба неподвижна. Разработчики отметили, что по сравнению с другими аналогами, изделие проще изготовить. Для его производства не требуется специальных материалов.

Другой разработкой снежинских инженеров стал предложенный способ уничтожения атакующей армии беспилотников. Идея также отражена в полученном челябинским предприятием российском патенте.

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Ученые Российского федерального ядерного центра имени Забабахина из Снежинска (Челябинская область) разработали контейнер для транспортировки взрывоопасных грузов, который защитит их при теракте. Разработка получила российский патент. «Изобретение относится к вопросам обеспечения безопасности при обращении со взрывчатыми веществами. Может быть использовано на борту любых транспортных средств, для пресечения попытки осуществления террористических актов, для расширения диапазона перевозимых изделий», — отмечено в описании в разработке на сайте Роспатента. Конструкция представляет собой цилиндр с крышкой, под которой располагается защитный элемент. Он выполнен в виде амортизирующей прокладки из демпфирующего материала. Защиту от взрыва также обеспечивает гильза со стенками их энергопоглощающего материала — пенопласта. Кроме прочего, имеется металлический защитный экран с токопроводящем материалом, который призван снижать заряд статического электричества. Многослойность конструкции снижает ударную волну. При этом надежная фиксация взрывоопасного груза обеспечивает то, что внутренняя колба неподвижна. Разработчики отметили, что по сравнению с другими аналогами, изделие проще изготовить. Для его производства не требуется специальных материалов. Другой разработкой снежинских инженеров стал предложенный способ уничтожения атакующей армии беспилотников. Идея также отражена в полученном челябинским предприятием российском патенте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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