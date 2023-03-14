Челябинские инженеры разработали защиту опасных грузов от террористов

Перевозить опасные грузы станет безопасней в контейнере снежинских инженеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Российского федерального ядерного центра имени Забабахина из Снежинска (Челябинская область) разработали контейнер для транспортировки взрывоопасных грузов, который защитит их при теракте. Разработка получила российский патент.

«Изобретение относится к вопросам обеспечения безопасности при обращении со взрывчатыми веществами. Может быть использовано на борту любых транспортных средств, для пресечения попытки осуществления террористических актов, для расширения диапазона перевозимых изделий», — отмечено в описании в разработке на сайте Роспатента.

Конструкция представляет собой цилиндр с крышкой, под которой располагается защитный элемент. Он выполнен в виде амортизирующей прокладки из демпфирующего материала. Защиту от взрыва также обеспечивает гильза со стенками их энергопоглощающего материала — пенопласта. Кроме прочего, имеется металлический защитный экран с токопроводящем материалом, который призван снижать заряд статического электричества.

Многослойность конструкции снижает ударную волну. При этом надежная фиксация взрывоопасного груза обеспечивает то, что внутренняя колба неподвижна. Разработчики отметили, что по сравнению с другими аналогами, изделие проще изготовить. Для его производства не требуется специальных материалов.

Другой разработкой снежинских инженеров стал предложенный способ уничтожения атакующей армии беспилотников. Идея также отражена в полученном челябинским предприятием российском патенте.